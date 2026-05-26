Talvikki Järvinen ja hänen lentävät hollantilaisensa

Talvikki Järvinen voitti Puolan CAI3*-kisoissa ja lähti ajamaan kahden hevosensa kanssa nyt Pärnuun. 18-vuotias Danser T (Plain's Liberator - Fabricius) on palannut eräänlaiselta tauolta, sillä se ei viime vuonna kilpaillut kuin kerran. Se oli pariinkin kertaa keuhkokuumeessa, jonka oli saanut kuljetuksista."Se on kuljetuskuumeen tapainen vaiva", Järvinen kertoo, myös eläinlääkärin ominaisuudessa. Danserin kanssa täytyy matkustaa hitaasti ja pysähdellä jopa joka kolmas tunti. Välillä ottaa hevonen jopa autostakin ulos. Comebackista ei kuitenkaan ole kysymys, Järvinen sanoo. Joutsenlaulusta ehkä, sillä tämän vuoden Järvinen ajattelee olevan tämän hevosen viimeinen kisavuosi. "FEI-lupa menee vanhaksi tämän vuoden jälkeen. Totta kai sellaisen voi hakea uudenkin, mutta kun hevonen on 12 vuotta kilpaillut kansainvälisellä tasolla, jossain kohtaa se kai riittääkin", Järvinen naurahtaa.Hän ei ajatellut voittavansa Danserilla, mutta niin nyt vain kävi. Kun Järvinen analysoi Puolan voittoaan, hän moittii koulukokeen pisteitä. Ne olivat nimittäin korkeammat kuin mitä hän omasta mielestään olisi ansainnut."Kriittinen ihminen on kriittinen molempiin suuntiin. Mutta en mennyt niistä kuitenkaan valittamaankaan."Vesiesteet ovat olleet Danserille vaikeita. Se ei varsinaisesti pelkää vettä, mutta ei osaa vedessä oikein keskittyä mihinkään suoraan kulkemista vaikeampaan."Jokin siinä sitä hämmentää, mutta en kyllä tiedä mitä. Mutta tällä kertaa ei kompastuttu niihin vesiesteisiin kun monimutkaisin tehtävä oli 90 asteen käännös. Ja jyrkät laskeutumiset veteen, mutta ne pelottivat vain kuskia, ei hevosta."Maratonosuus etenkin sujui nappiin. Toisen hevosen, 11-vuotiaan ykköshevonen Kassanderin (Eebert - Indurain) kisa tyssäsi osittain vesiesteisiin. Järvinen kertoo, että Kassander on näistä kahdesta hevosesta se ehdottomasti laadukkaampi. Mutta myös huomattavasti vaikeampi. Jopa vaarallinen. Siinä missä Danser T on "vain outo". Outoudella hän tarkoittaa hollantilaisten vaunuhevosten erikoislaatuista hermorakennetta, joka saa jotkut valjakkoajajat välttämään niitä. "Kassanderin kanssa meidän kemiat ei aina ole täydelliset yhdessä, kun hollantilainen vaunuhevonen on aika räjähdysherkkä ja itsekin olen turhan äkkipikainen", hän naurahtaa. Järvinen kertoo päättäneensä jo Danser T:n aikana, että ei osta enää toista samanlaista, ja niin oikeastaan kävikin, sillä Kassander ei ole samanlainen, vaan vielä vaikeampi.Järvinen on paljon miettinyt asiaa, sillä hollantilaisissa on ehkä "liikaakin hevosta", mutta myös liikkumisen loistokkuutta ja upeutta, jota jää tahtomattaankin tuijottamaan. Silti ne harvoin yksikköinä nousevat arvokisoissa tuloksissa aivan kärkeen. Niinpä hän yleensä antaa ohjeen "älä osta", jos joku hollantilaista vaunuhevosta harkitsee. "Pari- ja nelivaljakkona ne toimivat paremmin ja nousevat ihan huipulle. Se on saanut minut miettimään, että saavatko ne sillä lailla sen tarvittavan turvan toisistaan, että niistä tulee toimivia?" Järvinen kertoo tuumanneensa. Hän on havainnut tämän omakohtaisestikin, sillä vaikkei parivaljakkoa kisoissa ajakaan, hän ajaa omia hevosiaan usein treeniajossa parina, koska se säästää aikaa. "Mutta seuraava hevonen on toista maata, sillä se on FWB, omakasvatti Da Capo C (Don Henry - Concreto)."Järvinen kertoo, että tämän vuoden kisasuunnitelmat on tehty MM-kisoja ajatellen. SM-kisoihin hän osallistuu, jos ne vain järjestetään.