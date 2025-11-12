Tammapalkkioon yltäneet hevoset ja ponit

Perinteisen tammapalkkion lisäksi suomenhevostammoille maksetaan 400 000 euroa ylimääräistä tammapalkkiota yhteensä 654 tammalle. Tammapalkkiot laitetaan maksuun viimeistään viikolla 47. Tammapalkkiot maksetaan Suomen Hippokseen ilmoitettujen tilitietojen mukaisesti.

Hevoskasvatukseen saatava rahoitus, kuten tammapalkkio, tulee maa- ja metsätalousministeriöstä hevosurheiluun ja hevoskasvatukseen kohdennettavalta rahoitusmomentilta. Ylimääräinen tammapalkkio on myönnetty lisänä muiden kasvatuksen tukien päälle käytettäväksi vuonna 2025. Esityksen hevoskasvatuksen palkkioperusteista teki Suomen Hippos, mutta päätökset perusteista ja maksatuksesta teki maa- ja metsätalousministeriö.

”On ollut hienoa huomata, että suomenhevosten ylimääräisellä tammapalkkiolla on ollut suora vaikutus astutusmääriin. Ainutlaatuinen suomenhevonen tarvitsee laajan tuen, ja tämä on onneksi huomattu myös valtion puolelta. Koska kasvatustoiminta on pitkäjänteistä, toivomme tietysti, että tämä panostus ei jää kertaluonteiseksi, ja sille saataisiin jatkumoa myös tulevalle vuodelle”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää kertoo.

Kasvattaja on velvollinen huolehtimaan tilitietojensa ajantasaisuudesta 1.12.2025 mennessä

Puuttuvat tilitiedot tulee olla ilmoitettu Hippokseen 1.12.2025 mennessä. Tämän jälkeen palkintojen maksatus umpeutuu eikä maksamattomia palkkioita enää voida maksaa. Hippos ei vastaa tilinumeron puuttumisesta tai virheellisyydestä johtuvista palkkioiden maksamatta jäämisistä. Huom.! Henkilökohtainen tili ei tallennu automaattisesti esim. toiminimen tai yhteisomistuksen tiliksi. Tilitieto tulee ilmoittaa Oma Talli -palvelun kautta.