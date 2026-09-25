Fred Sundwall löysi Tampereelta uuden markkinaraon.
Fred Sundwall löysi Tampereelta uuden markkinaraon. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Synergiaa ja helppoa B:tä, kuvailee Fred Sundwall Tampereen messujen kisatarjontaa

Tampereen Lemmikkimessuilla areenalle pääsevät vähän matalamman tason kilpailijat.
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