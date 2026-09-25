Synergiaa ja helppoa B:tä, kuvailee Fred Sundwall Tampereen messujen kisatarjontaa

Tampereen uusi ratsastuskilpailu on jo ovella. 9.-11.10 ratsastettavan Horse Eventin takana on pitkän linjan ratsastusvaikuttaja, SRL:n entinen pääsihteeri Fred Sundwall.Hän on toiminut neuvonantajana ja konsulttina tässä Tampereen messujen yhteydessä järjestettävässä kilpailussa.”Kun Hevoset-messut päätti alkaa järjestää ratsastuskilpailuja keväällä itse, projektipäällikkö Mia Jurvala kutsui minut ja Kari Tuomisen keskustelemaan aiheesta. Siinä sitten syntyi ajatus että voisimme järjestää ratsastuskilpailut syksylläkin Lemmikkimessujen yhteydessä”, kertoo Sundwall.Hän muistuttaa, että ratsastuksella ja Lemmikkimessuilla on osittain sama kohderyhmä.”Kyllähän erittäin monilla ratsastajilla on koira ja muitakin lemmikkieläimiä. Ja monilla yhteistyökumppaneilla, jotka tarjoavat tuotteita hevosille, on myös omat tuotteensa koirille ja muille lemmikkieläimille. Että tässäkin on jo synergiaa.”Kilpaillaanko Horse Eventissä aluetasolla?”Meillä on jo tapahtumia ja kilpailuja, jotka on suunnattu enemmän maamme huippuratsastajille. Horse Event haluaa tarjota mahdollisuuden kisata hyvissä puitteissa ja erinomaisilla pohjilla myös aluetason kisaajille. Ympäristö on rauhallisempi kuin vaikka Tampereen Hevosmessuilla, ja sopii siksi erinomaisesti vähän kokemattomammille nuorille ratsastajille. Niin kuin myös niille ratsastajille, jotka haluavat totuttaa nuoria hevosiaan kisaelämään.”Sundwall muistuttaa, että Horse Show'n siirto kevääseen on iso muutos koko kilparatsastus- ja hevostapahtumamaailmassa.”Ehdottomasti tarvitaan yhteistyötä ja synergiaa eri toimijoiden ja kisajärjestäjien välillä, se on kaikkien yhteinen etu.”Tampereen Horse Eventissä kilpaillaan esteissä korkeintaan 110 cm tasoilla, ja kouluratsastuksessa helppo B- ja helppo A -luokissa.Tapahtuman projektipäällikkönä Tampereen Messuilla toimii Mia Jurvala, ratamestarina Aki Ylänne ja kilpailunjohtajana Salla Jokela.."Ei tämä meitä hetkauta millään lailla" – TEHO:n ja Tampereen 16 vuoden taival päättyi.Uusi hevosurheilutapahtuma Jyväskylään syksyllä 2027 – urheilu edellä, vetonaulana Henri Ruoste