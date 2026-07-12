"Onneksi selvisimme vain mustelmilla" – Tapahtumajärjestäjä avaa Turun linnan turnajaisten tapaturmaa

Turun Sanomat uutisoi lauantaina Turun linnan turnajaisissa tapahtuneesta onnettomuudesta, jossa hevonen pääsi karkuun ja juoksi väkijoukkoon. ”Yksinkertaisesti tilanne meni niin, että ennen areenalle tuloa yksi kilpahevosista säikähti, kun porttia avattiin. Hevonen otti pari sivuaskelta yleisöä kohti ja törmäsi kahteen ihmiseen", tapahtumajärjestäjä Rohan Tallien toimitusjohtaja Henry Eklöf kertoo Hevosurheilu Ratsastukselle. .Hevonen karkasi väkijoukkoon Turun linnan turnajaisissa – ainakin yksi loukkaantui.Toimitusjohtaja ei itse nähnyt tapahtumaa. Tilanteeseen reagoitiin soittamalla ambulanssi. ”Onneksi selvisimme vain mustelmilla. Tapahtumahetkellä tilanteen otti haltuun yksi työntekijöistämme, jolla on kokemusta hätäkeskuspäivystäjänä työskentelystä.”Eklöf kertoo, että portin läheinen alue pyritään pitämään tarpeeksi avoimena. Portin läheisyydessä on myös järjestyksenvalvoja. Tilanne on otettu vakavasti tapahtumajärjestäjien keskuudessa.”Tämä oli ikävä tapaus. Näin ei saisi käydä. Nyt on tarkastelun paikka. Pyrimme parantamaan omaa toimintaprosessiamme. Tästä täytyy ottaa oppia.”Muutoin Eklöf kehuu viikonloppua.”Tämä on kilpailu, ei näytös. Kutsumme ympäri maailmaa väkeä. Harmi, että kävi näin, tuli tämmöinen sadepilvi tapahtumamme päälle. Muuten viikonloppu on ollut mahtava, olemme päässeet tekemään tätä upeiden kilpailijoiden kanssa", hän päättää. Turun linnassa 9.–12. heinäkuuta järjestettävä tapahtuma on maksuton yleisölle ja sitä mainostetaan koko perheelle sopivana.Kilpailuohjelmaan kuuluu neljä lajia: jousting, buhurt, pitkämiekka sekä historiallisen ratsastuksen skill at arms -luokkia. Turkuun on saapunut kilpailijoita Suomesta, Ruotsista, Portugalista, Kanadasta ja Skotlannista..Poniparatiisissa väijyy valkoinen käärme."Jos se on kuin susi ja liikkuu kuin susi?" – asiantuntijat avaavat tunnistamisen ongelmia