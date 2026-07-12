Onnettomuus tapahtui lauantain kilpailupäivänä.
Onnettomuus tapahtui lauantain kilpailupäivänä. Kuvituskuva: Pixabay
Ratsastusuutiset

"Onneksi selvisimme vain mustelmilla" – Tapahtumajärjestäjä avaa Turun linnan turnajaisten tapaturmaa

Turun linnan turnajaisissa hevonen säikähti ennen kilpailusuoritusta ja törmäsi kahteen katsojaan.
Julkaistu
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Onnettomuus
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