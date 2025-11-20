Tapaus ALV: hallinto-oikeus ratkaisi alvisotkun hevosalan hyväksi, mutta mitä oikeasti tapahtui?

Hevosurheilu Ratsastus uutisoi syyskuussa, kuinka yhden yrityksen taistelu oikeuksistaan johti hallinto-oikeuden päätökseen, joka oli suotuisa ennakkotapaus koko hevosalalle. Asia koski ratsastustuntien arvonlisäveron määrää, minkä tulkinta vaihteli jatkuvasti. Ainoa ohje tuntui olevan, että tietyt sanat määrittivät palvelun verokannan.Pitkän linjan kokenut hevosyrittäjä ja -ammattilainen Tarja ”Tippa” Teräväinen seurasi tapausta läheltä ja tuntee sen käänteet hyvin. Hänellä on myös taloushallinnon koulutus.”Yrittäjä itse pyysi minut avukseen, kun he tiesivät, että minulla on kokemusta ja osaamista näissä asioissa”, Teräväinen kertoo.Nyt Teräväinen selvittää, miten paljon puhetta ja hämmennystä herättänyt ALV-case oikeasti meni:”Alkutilanne oli se, että SRL neuvoi vuoteen 2022 asti nettisivuillaan, että ratsastustuntien ohjaamisen ALV on 10 %, ja tätä liiton neuvoa yrittäjät olivat seuranneet.”Asia mutkistui, kun yrittäjälle tehtiin verotarkastus, ja verottaja kyseenalaisti tuntitoiminnan 10 prosentin verokannan.Verottaja katsoi perustelussaan, että alempi 10 % verokanta koskee vain ”liikunnan mahdollistamista” ratsastuskouluhevosilla, mutta esimerkiksi pienemmät ryhmät, yksityistunnit tai ”kokeneiden harrastajien” lajinmukainen opetus kuuluukin 24 % ALV-luokkaan. Ratsastuskouluyrittäjä joutui pohtimaan, millä nämä erotellaan. Onko helppo C -tasoisen tunnin verokanta 10 %, jos ratsastuksenopettaja vain ”mahdollistaa liikunnan”, mutta helppo B -tasoisen tunnin 24 %, koska opettaja myös opettaa? Tilanne oli epäselvä.Verottaja ei ymmärrä ratsastusta lajina, saatikka siinä käytettyä terminologiaa. Nyt tullaankin kysymykseen, olisiko jonkun pitänyt avata asiaa verottajalle? Esimerkiksi lajin edunvalvojana toimiva Ratsastajainliitto?.Yrittäjä ei kuitenkaan hyväksynyt verottajan päätöstä, vaan päätti valittaa siitä. Hän ajatteli, että jos verottajan näkemys menee tällaisenaan läpi, se on katastrofi koko hevosalalle. Hän otti yhteyttä liittoon.”Vastaanotto jonka hän liitosta sai, oli tyrmäävä. Muun muassa puheenjohtaja Marjukka Manninen oli sitä mieltä, että tämän yrittäjän hätä ei kuulu liitolle lainkaan, eikä hän myöskään lainkaan nähnyt asian merkitystä koko alalle”, kertoo Teräväinen.Monien yhteydenottojen ja keskustelujen jälkeen SRL lopulta myöntyi siihen, että juristi ja liiton hallituksen jäsen Valtteri Gundersby alkoi ajamaan asiaa verottajaa vastaan. Liitto maksoi osan kustannuksista.”Ja voitto verottajasta tulikin hallinto-oikeudesta kesäkuussa. Siinä suhteessa yrittäjä on erittäin tyytyväinen Gundersbyn toimintaan.”Teräväisen mukaan kummallisuus alkoi, kun yrittäjä alkoi kysellä, miten liitto aikoo tulla ulos tämän positiivisen päätöksen kanssa. Hän ajatteli koko alaa, ja sitä, miten muutkin hevosalan yrittäjät voisivat hyötyä tästä päätöksestä. Päätöksen valitusaika päättyi 15.8., ja koska siihen mennessä siitä ei oltu valitettu, päätös sai lainvoiman.”Yrittäjä tiedusteli liitolta Gundersbyn kautta useaan otteeseen, kuinka jäsenille ja hevosyrittäjille tiedotetaan tästä positiivisesta päätöksestä. Ei vastausta. Sitten ajateltiin, että katsotaan miten liitto toimii. Meni viikkoja ja viikkoja. Kun mitään ei tapahtunut, ainoa keino oli ottaa yhteyttä mediaan. Vasta sen jälkeen kun jutusta kirjoitettiin julkisuudessa, liitto tuli ulos tiedotteella. Viesti oli, että olemme tehneet paljon tämän eteen, asia on täysin meidän hallinnassamme, mutta mitään ei kannata tehdä nyt. Yrittäjään ei otettu mitään yhteyttä”, toteaa Teräväinen.SRL tiedotti, että hallinto-oikeuden päätös ei koske koko alaa, vaan vain verotuksen muutospäätös pitää hakea korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Lisäksi se ilmoitti, että tämä tapaus ei ole julkinen. SRL ei siis tässä vaiheessa tee mitään.”Mutta päätöksen voi hakea julkiseksi, kaikkien yrittäjien hyväksi. Varsinkin kun tämä on ollut tapauksen voittaneen yrittäjän toive alusta asti. Ja sitten mallintaa niin, että muutkin yrittäjät voivat soveltuvin osin käyttää sitä hyväkseen. Koska joka ainut päivä kun hevosalan yrittäjät joutuvat maksamaan liikaa arvonlisäveroa, se vaikuttaa heidän usein muutenkin haastavaan talouteensa. Liikaa maksettuja veroja voi hakea takautuvasti kolmelta vuodelta. Lisäksi eräs merkityksellinen osa verottajan päätöstä oli myös, että yksityishevosten täysihoitomaksut saa jakaa kolmeen eri veroluokkaan. Sain yhteyden liittoon, ja valotin heitä riskeistä olla hyödyntämättä päätöstä kaikkien yrittäjien hyödyksi.”Teräväinen painottaa, että liitto kustansi osan yhden yrittäjän asianajokuluista ja hyvällä lopputuloksella.”Mutta miten toimii yhdenvertaisuus muita jäsentalleja kohtaan, jos tätä ei mallinneta myös muille yrittäjille? Onko liitolla aikomus osallistua muidenkin jäsentallien asianajokustannuksiin vastaanvanlaisessa tilanteessa?”.Teräväinen on pettynyt SRL:n nihkeään ja negatiiviseen suhtautumiseen prosessin aikana.”Liiton saaminen toimimaan millään tavoin on mennyt aika samalla kaavalla: ensin torjutaan, sitten kielletään, media herättää toimimaan, sitten otetaan tapauksesta sulka omaan hattuun.”Sittemmin SRL on anonut hallinto-oikeudelta päätöstä julkiseksi ja tehnyt koosteen ydinkohdista. Päätöksen hyödyntäminen on kuitenkin Teräväisen mukaan jätetty puolitiehen.”Mutta olisiko tätä tapahtunut ilman, että tämä yksi yrittäjä olisi nostanut kissan pöydälle? Vaikka liitossa tästä asiasta on yritetty kiinnittää sulkaa omaan hattuun, se sulka kuuluu muualle. Yrittäjä on halunnut antaa oikeuden päätöksen hyödyttämään koko hevosalaa, auttaa yrittäjiä selviämään tämän päivän haasteellisessa taloustilanteessa.""Toiveeni liiton johdolle: edunvalvontaa etukenossa, vakavaa suhtautumista jäsenistön hätään ja palveluhenkisyyttä", summaa Teräväinen lopuksi.