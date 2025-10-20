Sanne Thijssen otti ensimmäisen maailmancupin osakilpailuvoittonsa.
Sanne Thijssen otti ensimmäisen maailmancupin osakilpailuvoittonsa.Kuva: FEI / Kim C Lundin
Ratsastusuutiset

Thijssenin perhe Oslon maailmancupissa neljän hengen voimin – voittoon ratsasti isosisko Sanne Thjissen

Uusinassa Cupcake Z lensi esteiden välit ollen nopeampi kuin kukaan muu.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi