Thijssenin perhe Oslon maailmancupissa neljän hengen voimin – voittoon ratsasti isosisko Sanne Thjissen

Maailmancup käynnistyi sunnuntaina tuttuun tapaan Oslosta. Jo vuosia Osloa seuraavana viikonloppuna on hypätty Helsingin osakilpailu, mutta nyt se on siirtynyt keväälle. Tämä näkyi osallistujaluettelossa, sillä maailmanrankingin kärkiratsastajia oli mukana aiempaa vähemmän.Kilpailu oli silti jännittävä ja tiukka. Perusradalla ehti mennä 17 ratsukkoa ennen kuin nähtiin ensimmäinen nollarata. Hollannin Sanne Thijssen ratsasti hevosellaan Cupcake Z (Chacco-Blue - Nissan Caretano Z) varman nollan, ja hänen jälkeensä vielä 10 ratsukkoa selvitti radan puhtaasti.Voisi sanoa, että kilpailu oli kahden perheen dominointia. Thijssenin perheestä kilpailuun osallistuivat Sannen lisäksi hänen isänsä Leon sekä sisarukset Mans ja Mel. Myös norjalaisperhe Gulliksen osallistui luokkaan kolmen hengen voimin: isä Geir ja lapset Johan-Sebastian ja Victoria.Sekä Sanne että Johan-Sebastian saivat uusinnassa vastaan isänsä. Molempien perheiden lapset päihittivät isänsä. Ensimmäisenä uusintaan lähtenyt Thijssen oli omilla sekuntiluvuilla uusinnassa ja otti ensimmäisen maailmancupin osakilpailuvoittonsa. Johan-Sebastian Gulliksen oli kilpailun kolmas, heti brasilialaisen Yuri Mansurin perässä.Sanne Thijssen kertoi, että perusradan nolla oli hänen ensimmäinen nollaratansa maailmancupissa. Ennen uusintaa hän ei uskonut voittoonsa, vaikka nopean Cupcaken kanssa uusinta on yleensä helpompi kuin perusrata."Minulla ei ole koskaan aiemmin ollut hevosta hallikaudelle, mutta nyt minulla on. Tämä on hieman uutta", Thijssen sanoi.Uusinnassa hän ei ollut täysin tyytyväinen alkurataan, mutta loppuradan hän tiesi olevan nopea."Haluan hypätä nyt hallikilpailuja ja tämä oli täydellinen alku."Hän nauttii siitä, että saa kilpailla perheensä kanssa yhdessä."Tuemme toisiamme, mutta jokainen saa tehdä omat suunnitelmansa", Thijssen sanoi.Oslon maailmancupin osakilpailuun ei osallistunut suomalaisratsukoita..Tulokset.