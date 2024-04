Tiedote: SRL vastustaa hallituksen kaavailemaa liikuntapalveluita koskevan arvonlisäverokannan korotusta

Liikuntapalvelut tulisi SRL:n kannan mukaan säilyttää alennetun 10 prosentin verokannan alaisena palveluna. Veropoliittisilla päätöksillä ei tulisi vaikuttaa negatiivisesti ihmisten liikkumiseen.

Hallituksen päätös liikuntapalveluiden arvonlisäveron nostosta näkyy suoraan niin ratsastuksen harrastajien kuin yrittäjien kustannuksissa. Myös hevosen hoitopalveluita tarjoavien yritysten hinnat nousevat yleisen verokannan noston seurauksena.

Liikuntapalveluiden arvonlisäverokannan nostaminen saattaa johtaa ratsastuksen harrastajamäärän vähenemiseen. Yleisemmällä tasolla arvonlisäverokannan nostaminen vähentää ihmisten liikkumista, joka näkyy suoraan nousevissa terveydenhoitopalveluiden kustannuksissa.

Hevosalan, liikunnan ja urheilun positiiviset, ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat vaikutukset ovat yhteiskunnan kannalta merkittävät. Pelkästään ratsastuksen harrastajia on noin 160 000, joten ratsastus on merkittävä suomalainen liikuttaja. Hevostoiminta lisää hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä erityisesti lapsilla ja nuorilla.

Ratsastuksen harrastajista 75 000 on enintään 18-vuotiasta ja 94 prosenttia on naisia tai tyttöjä. Ratsastus on yksi suurimmista naisten harrastamista terveysliikunta-, kuntoilu- ja urheilumuodoista. Varhaiskasvatusikäisillä tytöillä ratsastus on kymmenen suosituimman lajin joukossa. OKM:n koululaiskyselyn mukaan ratsastus on alakouluikäisten tyttöjen toivotuin harrastus. Myös naisilla ratsastus on kymmenen suosituimman lajin joukossa.

Ihmisten liikkumisella on tutkitusti katsottu olevan kansanterveydellistä hyötyä. Suositusta vähäisempi reippaan ja rasittavan liikkumisen määrä eli liikkumattomuus aiheuttaa Suomessa vuosittain yli 3 miljardin euron kustannukset. Liikkumattomuus lisää riskiä useille kansansairauksille, kuten kakkostyypin diabetekselle ja sydän- ja verisuonisairauksille.

Hallituksen kaavailemat liikuntapalveluiden arvonlisäverokorotuksen vaikuttavat suoraan ihmisten liikkuvuuteen. Suomen Ratsastajainliitto pyrkii vaikuttamaan, ettei hallituksen kaavailema alennetun verokannan nosto koskisi liikuntapalveluita, vaan liikuntapalvelut säilyisivät edelleen alennetun verokannan alaisena palveluna.

Ratsastuskoulutunnit edelleen alennetun verokannan palveluita

Voimassa olevan oikeuskäytännön mukaisesti ratsastuskoulutunnit kuuluvat yhä edelleen alennetun verokannan alaisiin palveluihin. SRL teki viime vuoden keväänä merkittävää työtä yhteistyössä Verohallinnon kanssa, jonka seurauksena hevosalaa koskevaa arvonlisävero-ohjetta muutettiin. Näin ollen myös Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti ratsastuskoulutunnit kuuluvat edelleen alennetun verokannan alaisiin palveluihin.

Lähde: SRL:n tiedote