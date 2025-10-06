Tiina Tarkkala parakouluratsastuksen maajoukkuekapteeniksi

Ratsastajainliiton hallitus vahvisti Huippu-urheilun johtoryhmän HUJO:n esityksen sähköpostikokouksessaan. Tarkkalalla on pitkä kokemus ratsastuksenopettajana ja kouluratsastusvalmentajana.

”Lähden mukaan hyvillä mielin. Opeteltavaa on, mutta parakouluratsastus on tuttua ja pohjimmiltaan kouluratsastusta. Joukkueenjohtajan tehtävät ovat tuttuja seuratoiminnasta”, kertoo Tiina Tarkkala.

Hän on myös IV k -tason koulutuomari, Hevosen hyvinvointi -työryhmän jäsen ja suorittaa parhaillaan Ratsastajainliiton maajoukkuekapteeneille suunnattua koulutusta. Tarkkalalla on valmiiksi toimiva yhteistyö maajoukkueen valmentajana Janne Berghin kanssa ja hän saa opastusta Tanja Takkulalta.

”Nykyinen kapteeni Tanja Takkula toimii työparinani vuoden loppuun asti. Luotan, että saan heiltä apua ja voin kysyä neuvoa molemmilta. Käytän loppuvuoden kouluttautumiseen ja toimintaan tutustumiseen.”

Sopimus on 1+3 vuotta kohti Los Angelesin paralympialaisia. Kuten muillakin maajoukkuekapteeneilla ja -valmentajilla, Tarkkalalla on vuoden kuluttua arviointipalaveri HUJO:n kanssa.

Tarkkala pääsee nopeasti mukaan toimintaan, tänään on jo Teams-kokous ja marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna maajoukkuekatsastus ja luokittelutilaisuus Ypäjällä. Siellä Tarkkala tapaa myös parakouluratsastuksen kansainvälisen neuvonantaja Joyce van Rooijen-Heuitinkin.

Lähde: SRL:n tiedote