"Voisin kuvitella, että jos tämän ruunaisi, tämä olisi jokaisen ratsikoulutytön unelma", ratsastaja Sanna Kujala kuvaa Tintin Muskottia.
"Voisin kuvitella, että jos tämän ruunaisi, tämä olisi jokaisen ratsikoulutytön unelma", ratsastaja Sanna Kujala kuvaa Tintin Muskottia.Kuva: Anu Leppänen
Ratsastusuutiset

Tintin Muskotti -ori suomenpienhevosten mestari: "Olisi hienoa, jos sen suku jatkuisi"

Kujala on kilpaillut "Masalla" jo useamman vuoden.
Julkaistu
Loading content, please wait...
kouluratsastus
Tintin Muskotti
suomenhevonen
suomenpienhevonen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi