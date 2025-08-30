Tintin Muskotti -ori suomenpienhevosten mestari: "Olisi hienoa, jos sen suku jatkuisi"

Sanna Kujala ja Tintin Muskotti (Jeppo - Jessimo) on kouluratsastuksessa senioreiden suomenpienhevosmestareita. Ratsukko voitti tuloksella 66,839 prosenttia. Monta vuotta Tintin Muskotilla, eli Masalla, treenannut ja kilpaillut Kujala on tyytyväinen päivän suorituksiin, vaikka vauhtia riittikin.”Kelmi cupin ensimmäisessä osakilpailussa ei ollut pidätteistä tietoakaan, mutta tämä jälkimmäinen luokka oli selkeästi parempi. Hevonen oli paremmin takajaloillaan, eikä mennyt duracell-pupun lailla sata lasissa. Vaikka kyllähän tätä virtaa vielä riittääkin”, ratsastaja naurahtaa pienhevosen polkiessa maata..Masan omistaa Heidi Salo.”Ostin Masan suoraan kasvattajalta sen ollessa puolitoistavuotias. Se matkusti meille Kouvolasta seitsemän tuntia. Ostin varsan sen emälinjan takia, Vieno-Kanelin (Jessimo - Hilun-Valtti), takia. Halusin myös Tosi-Romeon (Tosi-Aatos - Fluori) lisäksi toisen orin itselleni”, Salo taustoittaa.Yhteistyö Kujalan kanssa aloitettiin liki kymmenen vuotta sitten.”Meillä on monta yhteistä vuotta takana. Aloitettiin aikanaan sieltä helposta Ö:stä, nyt viime vuodet kilpailtu lähtökohtaisesti helppo A -tasoa. Nyt lähinnä pyöritty omissa aluekisoissa ja Ypäjällä. Mutta sitä mennään, mitä Heidi haluaa. Jatkossa yritetään vakiinnuttaa prosentteja helpossa A:ssa, vaikka treeneissä on vähän leikitelty vaihdoilla. Mutta se saattaa jäädä vain treenin tasolle”, ratsastaja toteaa.Kujala kuvaa oria kiltiksi käsitellä, vaikka energiaa ylimääräiseen touhuamiseen riittääkin:”Masa on hauska tyyppi. Se on aina positiivinen, iloinen, sosiaalinen ja yritteliäs. Eihän sitä yleensä tajua, että se on ori. Välillä se vähän sählää, mutta niin suomenhevoset taitaa sukupuolesta riippumatta. Masa on vaan vähän semmoinen puuhapete. Voisin kuvitella, että jos tämän ruunaisi, tämä olisi jokaisen ratsikoulutytön unelma.”Tänä kesänä Tintin Muskotilla on ollut kolme tammaa, samoin viime kesänä.”Olisi hienoa, jos sen suku jatkuisi. Ypäjällä se on aina hieman vilkas, mutta kotioloissa ja muissa kisoissa se on todella rauhallinen. Tämä yön yli matkustaminen ei ehkä sovi niin hyvin sen luonteelle. Minulla ei ole Masasta vielä omia jälkeläisiä. Katsotaan nyt, hommataanko vielä tamma, jonka voisi astuttaa”, omistaja päättää.Huomenna ratsukko kilpailee vielä Kelmi cupin toisessa osakilpailussa..Katso suomenpienhevosten mestaruusluokan tulokset täältä.