Tom Gordin iloitsee HUJO:n uudesta jäsenestä – "Jos kaikki teemme asioita vähän paremmin, taso nousee"

"Tämä oli johdonmukainen prosessi, haemme absoluuttista kansainvälistä osaamista HUJO:on, jotta se pystyy viemään asioita mahdollisimman asiantuntevasti eteenpäin", HUJO:n puheenjohtaja Tom Gordin kommentoi Pantsu-Jönssonin mukaantuloa.Elokuun lopulla ryhmään liittyi urheilijoiden edustajaksi kouluratsastaja Henri Ruoste. Vuoden 2025 aikana niin HUJO:on kuin maajoukkuevalmennukseenkin on tullut paljon osaamista ulkomailta, joista moni on ratsastuksen suurmaissa asuva suomalainen."2025 oli suurten muutosten vuosi, jota aika reippaalla kädellä lähdettiin muuttamaan. Luonnollisesti muutos on aina mahdollisuus, mutta se herättää myös hämmennystä ja ehkä jopa pelkoa. Täytyy vain uskoa, että kun tulee osaavaa väkeä, tulee koko ajan tehtyä fiksuja ja järkeviä päätöksiä, jotka mahdollistavat kehityksen", Gordin sanoo.HUJO on pyrkinyt luomaan toimintaympäristöjä ja ilmapiiriä, jotka mahdollistavat huippuratsastajien menestyksen. "HUJO mahdollistaa, mutta ei ratsasta ratsastajien puolesta vaan suoritukset jäävät heille."Kysymykseen milloin tuloksia aletaan nähdä, Gordin toteaa sen olevan aiheellinen kysymys."Jos on osaavia, hyvin päteviä osaajia, joilla on tahtotila ja he sitoutuvat kehittämiseen, taso nousee väkisinkin. Tulee tehtyä koko ajan oikeita ja sopivia päätöksiä ja linjauksia."Osa päätöksistä on konkreettisia, joissa muutetaan toimintatapoja."Niitä tulee olemaan ripotellen pitkin matkaa."Ratsastuksessa kehitys on hidasta, jatkuvaa ja monivuotista. HUJO:n nelivuotinen sykli on siihen sopivan mittainen."Jos kaikki teemme asioita vähän paremmin, taso nousee. Niin kilpailijoiden kuin valmentajien. Tämä edellyttää osaamista ja tässä on haettu sitä. Olen erittäin tyytyväinen."HUJO:ssa on nyt kuusi jäsentä, joiden lisäksi olympiakomitealla on yhden paikan mandaatti. Gordinin mukaan ryhmä on nyt sopivan kokoinen."Se oli viime vuosina isompi, koska siinä olivat kaikki lajit mukana. Nyt on kolme olympialajia ja pararatsastus, ja tämä muutos tuli olympiakomitean puolelta. He kehottivat sitä vahvasti ja liitto siirtyi siihen", Gordin kertoo.Pienemmillä lajeilla on nyt suuri toimintavapaus, mutta ne ovat silloin tällöin mukana suunnittelussa ja budjetoinnissa. .Terhi Stegars, Noora Pentti, Markku Söderberg ja Pauliina Swindells uusina niminä luotsaamaan maajoukkueratsastusta.Maajoukkuevalmentaja Markku Söderberg haluaa lisätä yhteistyötä kotivalmentajien kanssa – "Painopiste on arjen tekemisessä"