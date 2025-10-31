HUJO:n uusi asiantuntijajäsen Piia Pantsu-Jönsson
HUJO:n uusi asiantuntijajäsen Piia Pantsu-JönssonKuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Tom Gordin iloitsee HUJO:n uudesta jäsenestä – "Jos kaikki teemme asioita vähän paremmin, taso nousee"

MM-mitalisti ja olympiaratsastaja Piia Pantsu-Jönsson liittyy asiantuntijaksi SRL:n Huippu-urheilun johtoryhmään.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi