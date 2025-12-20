Tom Gordin oikaisee SRL:n tiedotetta: "Olen luonut HUJO:n ja urheiluorganisaation, joten tiedän tarkkaan mihin on pyritty"

Haluan tämän johdosta oikaista, ja todeta seuraavaa:

1. Haasteita ei ollut vuoden aikana talouden osalta. HUJO toimi 2025 noin 400.000 budjettinsa puitteissa, joista saimme jokaisessa kokouksessa talousraportit toiminnanjohtajalta.

Alkuvuoden aikana ilmaantuneet muutamat lisäkulut onnistuttiin hyvin kattamaan muilla säästöillä.

Eriäviä mielipiteitä näistä ei kirjattu. Toimittuani 6 vuotta SRL:n puheenjohtajana, jolloin uusimme liiton taloushallinnon, oli minulla erinomainen ymmärrys ja kokemus budjetoinnista, joka varmaan auttoi syksyllä 2026 budjettikokouksissa.

2. Sopimuspuolella ei ilmaantunut vuoden aikana haasteita, enkä oikein ymmärrä mihin Manninen viittaa. Päinvastoin, autoin toiminnanjohtajaa uusien maajoukkuetoimijoiden perussopimusten laatimisessa ja kävin kaikki pääneuvottelut heidän kanssaan.

3. Sen sijaan haluan todeta, että ennen kuin hyväksyin puheenjohtajuuteni viime tammikuussa, asetin tärkeät reunaehtoni hyväksymiselleni. Näitä HUJO:n asemaan, operatiiviseen johtoon sekä viestintään ja mediaan liittyviä reunaehtoja on pitkin vuotta SRL:n puolelta nakerrettu, ja ovat itse asiassa päällimmäisiä syitä useimpiin hankauksiin.

4. Henkilöstön hallinnassa ei yleisellä tasolla ilmaantunut haasteita. Sen sijaan tiedostettiin urheilujohtajan osalta haasteita, joille haettiin pitkään ratkaisuja. Tarjouduin osallistumaan näihin kehitysprosesseihin, joille ei sittemmin näyttänyt löytyvän aikaa tai tahtoa.

5. Manninen on oikeassa siitä, että viestinnän osalta oli eri näkemyksiä. Itse olin avoimen ja nopean viestinnän kannattaja, sekä sisäisessä että ulkoisessa kommunikaatiossa. Katsoin myös olevani HUJO:n puheenjohtajana oikea taho kommentoimaan huippu-urheiluamme mediaan. Tiedostin, että tämä herätti säännöllisesti ärtymystä liiton johdossa. Ehdotin pelisääntökeskusteluja viestinnän periaatteista. Näitäkään ei toteutettu.

HUJO:n asema ja tehtävät on kirjattu Hyvä Hallintotapa (HHT)-dokumenttiin. Siinä on määritelty HUJO:n roolin olevan ..."strateginen, ohjaava, koordinoiva ja johtava, sekä annettu HUJO:lle itsenäinen asema hallituksen alaisuudessa. Merkittävimpiä eriäviä näkemyksiä ilmaantui nimenomaan HUJO:n itsenäisestä sekä johtavasta roolista. Olen itse luonut HUJO:n ja urheiluorganisaation (komiteat, urheilufoorumin, Sport Officen) vuonna 2012 joten tiedän tarkkaan mihin HUJO:lla on pyritty ja tarkoitettu. Vahva, itsenäinen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa kokonaisvaltaisesti ratsastuksen kansainvälisestä huippu-urheilusta.

Tätä vahvaa ja itsenäistä HUJO:n asemaa olen vaalinut tarkkaan koko vuoden aikana. Joillekin tahoille, myös hallituksessa, tämä näyttää tulleen yllätyksenä.

Arvioin että HUJO johdollani on vaalinut HHT:n henkeä ja kirjauksia tarkemmin kuin monet muut tahot. Erityisen tarkka olen ollut dokumentoinnin suhteen, joka oli ja osittain vieläkin on puutteellista. Olen avoimesti tuonut kaikki asiat HUJO:n kokouksiin, vaikeatkin, eikä minulla ole ollut "kaksois-agendaa" eikä taustalobbausta. Olisin toivonut samaa SRL-johdolta.

HUJO:n varsinaisille jäsenille, Satu Väihköselle, ja syksyllä valituille Henri Ruosteelle sekä Piia Pantsulle on annettava tunnustus ja kiitokset erinomaisesta toiminnasta. Ovat saaneet kaiken tarvitsemansa informaation prosesseista ja toimintatavoista ja istuneet aitiopaikalla, antaen täyden tuen minulle ja puheenjohtajana edustamilleni linjauksille ja johdolle.

Vuoden kestävän toiminnan, ja osittain haastavien prosessien aikana sattui toki ylilyöntejä. Sellainen sattui minulle syksyllä, josta esitin pahoitteluni hallitukselle. Näytti jäävän yksipuoliseksi.

Helsinki 20.12.2025

Tom Gordin"

