"Kyllä tämä tästä", sanoo Tom Gordin

Kun Tom Gordin viime vuoden lopulla Hevosurheilu Ratsastuksen uutisessa kertoi jättäneensä paikkansa SRL:n huippu-urheilun johtoryhmä HUJO:n puheenjohtajana, hän ei olisi ikinä voinut aavistaa mitä oli vielä tulossa.Hän myös toteaa, ettei "tällainen haastattelu ole välttämättä hyvä juttu"."Jengi on ehkä kyllästynyt muhun", Gordin sanoo. Mutta suostuu sitten kuitenkin. Vetoaa siihen, että on nykyään vapaa-ajattelija. Ja siihen, että myös kuunteleminen on vapaata. Kun viime joulukuussa tehtiin haastattelua vuoden pimeimpänä päivänä, Gordin oli juuri tehnyt päätöksen peruuttaa pois koko HUJO:sta, koska ei tullut toimeen SRL:n johdon kanssa. Vähän myöhemmin hän halusi, että suomalaista ratsastuksen järjestötoimintaa arvioitaisiin kovalla kädellä. Gordin viittasi muutoksiin joita oli tapahtunut Ruotsin lajiliitossa. Ja viittaa niihin nytkin, kun vuosi on mennyt. Toteaa, että muutokset Ruotsissa olivat ja menivät. Koirat haukkuivat, karavaani jatkoi kulkemistaan. Ja että muutokset tekivät hyvää. "Ruotsissa tuli kränää estekomitean kanssa ja puheenjohtaja erosi. Vähän aikaa oli kriisi päällä, mutta nyt kukaan ei edes muista koko asiaa. Siellä päästiin eteenpäin, uusille ja paremmille urille", hän sanoo. "Ja katso mitä kävi Suomen Olympiakomiteassa, joka hajosi kokonaan. Tällainen on aika ajoin välttämätöntä ja vain hyväksi."Mutta ei joulukuussa silti olisi kukaan voinut kuvitellakaan, mitä lajiliitossa oli kehkeytymässä. Gordin myöntää, että näin on. "Kuka olisi arvannut minkälaisia talousvaikeuksia ja minkälaista osaamattomuutta ja valvonnan piittaamattomuutta SRL:ään oli pesiytynyt. Enkä voi käsittää sitäkään, millä valtuuksilla budjetit on ylitetty, niin kuin ilmeisesti on tehty."Vuodenvaihteen jälkeen asiat lähtivät rullaamaan niin kovaa vauhtia, että harvoin näkee.Ei niin, etteikö lajiliiton historiaan kuuluisi kaikenlaista. Gordin kaivaa historiankirjoista tiedon, että vuonna 1920 perustettu Suomen Ratsastusliitto ajautui suurin talousvaikeuksiin. Vuonna 1933 se meni konkurssiin ja sen raunioille perustettiin yhdistys melkein samalla nimellä: vuodesta 1936 liitto on kulkenut nimellä Suomen Ratsastajainliitto. Pitkään oli pienen lajin pienen liiton hiljaiseloa. Kuten tiedetään, ratsastus alkoi nousta "koko kansan lajiksi" 1960-luvulla. Liitto sai näkyviä hahmoja johtajikseen. Ihmettelyn SRL:n puheenjohtajavetoisuudesta ja siitä, että puheenjohtajaan verrattuna operatiivinen johtaja eli toiminnanjohtaja on yleensä ollut melko näkymätön, Gordin kuittaa toteamalla tällaisen mallin olevan tavanomainen urheilujärjestöissä. SRL:n mallissa toiminnanjohtaja on puheenjohtajan alainen. Kun toimittaja ehdottaa ensimmäiseksi näkyväksi keulakuvaksi pankinjohtaja Christopher Wegeliusta, jonka näkyvyys perustui paitsi julkiseen asemaan, myös hänen kilparatsastajan habitukseensa, Gordin korjaa ja toteaa, että jo legendaarinen Mauno Roiha, Viktor Jansson ja Olli Pesonius olivat näkyviä.Wegelius on kuitenkin se, joka hankki liitolle sen rahavarannot. "Harvalla urheilujärjestöllä on yli miljoonan pääoma", Gordin toteaa. "Se on Wegeliuksen perua."Gordin oli itse 1995-2000 yksi näistä näkyvistä puheenjohtajista, ja se johtui paitsi hänen persoonastaan, myös siitä, että hän sattui olemaan Helsinki International Horse Show'n perustaja, ja näin erittäin näkyvä hahmo lajissa.Gordin katsoo nykyään toimintaa sivusta, mutta silti hyvin kiinnostuneena. Hänen mielipiteensä on nyt "jäitä hattuun"."Nyt tehdään oikeita asioita", hän sanoo. "Lajiliiton asioita ei saa tuhottua yhden vuoden aikana, mutta puolitoista vuotta, eli yli yhden budjettikauden, on jo eri asia. Vastaavasti uudelle hallitukselle annettava nyt aikaa noin puolitoista vuotta korjata tämä tilanne", hän sanoo. "Sama työrauha on annettu edellisillekin hallituksille."Gordin muistuttaa, että uudelle hallitukselle jäi sekasortoinen lajiliitto, jonka talousseuranta on ollut liian pitkään liian huonoa."Pitkään ennustettiin vuoden tulokset jatkuvasti pieleen ja niissä oli isoja heittoja. Nyt ennustetaan suurta alijäämää, joka on edellisen hallituksen surkea perintö uudelle hallitukselle."Tällä viikolla on uutisoitu HUJO:sta, jossa myös myllertää. Puheenjohtaja vaihtui sielläkin. Ja rahat ovat enemmän tai vähemmän loppu, mikä näkyy ensi vuoden määrärahoissa. Gordin toteaa kuitenkin, että ensi vuodelle myönnetty puoli miljoonaa on "ihan merkittävä summa", ja sen pitäisi riittää, kun eletään tarkasti. EM-vuosi on tulossa ja sitä on seuraamassa olympiavuosi, joka ei perinteisesti tule lajille niin kalliiksi, kun Olympiakomitea ottaa kantaakseen osan kustannuksista."Joskus aiemmin on pärjätty paljon pienemmälläkin rahalla", hän muistaa."Se totta kai on hankalampaa, että maajoukkuevalmennus jouduttiin laittamaan kolmeksi kuukaudeksi jäihin. Se on kuin lomautus, ja vaikea tilanne lomautetuille, se on selvä asia."Hän arvioi myös lajin saamaa mainehaittaa, johon aika ajoin viitataan. Totta onkin, että ratsastus, tai ainakin SRL, on kerrankin ollut valtakunnallisissa otsikoissa. Wikipediassa mainitaan SRL:n kohdalla "2026 avustuskohu". "Mainehaittaa tuli, kyllä, mutta tavallaan voisi sanoa, että oli siinä jotakin hyvääkin, kun saatiin uudet ihmiset päättämään. Mutta ei näitä kannata jäädä märehtimään. Tällaiset asiat unohtuvat nopeasti. Miten kävi Olympiakomiteassakin? Ei siellä kukaan enää muistele niitä parin vuoden takaisia otsikoita. Uutta päin!"Gordin sanoo olevansa optimisti."Kyllä tämä tästä. Jäitä hattuun." .Tom Gordin: "Jos kaikki se energia, mikä pistettiin mun vastustamiseen, olisi suunnattu perusratsastuksen edistämiseen, Suomessa ratsastettaisiin hyvin!".Ruotsin ratsastajainliitto jatkaa kriisissä: "Voimakkaat reaktiot ovat täysin oikeutettuja sellaista hallitusta kohtaan, joka ei ansaitse urheilijoiden luottamusta"