Tom Gordinin mielestä on oikein hyvä, että lajiliiton toimintaa on ravisteltu. Kuva: Leena Alerini

Ratsastusuutiset

"Kyllä tämä tästä", sanoo Tom Gordin

Gordin sanoo mielipiteensä SRL:n nykytilanteesta kokemuksen syvällä rintaäänellä ja sekä HUJO:n että SRL:n entisenä puheenjohtajana. Kaikki hyvin, hän uskoo.