Kaikki hyvin, kunhan ilmoja pitelisi, toteaa Crozet'sta Henri Ruoste. Kuva: Arnd Bronkhorst
Torstaina EM-radalla vuorossa Joanna Robinson ja Henri Ruoste - koko yöksi ja seuraavaksi päiväksi luvattu sade vähän huolettaa

Torstaina nähdään joukkuekisan toinen puolikas ja kaksi suomalaista kolmesta.
