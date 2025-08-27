Torstaina EM-radalla vuorossa Joanna Robinson ja Henri Ruoste - koko yöksi ja seuraavaksi päiväksi luvattu sade vähän huolettaa

Henri Ruosteelle kisamatkat ovat eräänlaista lomaa, sillä ratsastettavien määrä putoaa dramaattisesti. Lomailu ei kuitenkaan näytä olevan hänelle kovinkaan luontevaa, niinpä ratsastaja on hoidellut Crozet'ssa työasioita, lähetellyt meilejä ja niin edelleen.Tamma Tiffany's Diamond on tuntunut hyvältä koko kesän ja kisapaikkakin näyttää sille sopivan, loppu on kiinni verryttelystä ja siitä, minkälainen vastaanotto ja tunnelma on areenalla. Keskiviikkona yleisölehterit ammottivat tyhjyyttään, torstaina tilanne saattaa olla jo eri. Etenkin siinä kohdassa päivää, jolloin Ruosteen on vuoro startata.Enemmän häntä kuitenkin huolettaa sääennuste.Sateiden pitäisi alkaa tänään keskiviikkoiltana ja kestää läpi yön. On luvattu ihan kunnon sadetta. "Jopa 50 milliä vettä kuulemma voi tulla."Ruostetta itseään ei häiritse ratsastaa sateessa, "mulle se on ihan sama", hevosesta hän ei ole aivan varma."Jos alkaa sataa, kuvaan tulevat mukaan sateenvarjot, joita avataan ja suljetaan ja heilutetaan. Ja miten kisapaikan pohja kestää ison määrän vettä", kaiken huomioon ottava ratsastaja pohtii. "Mutta turha sitä on murehtia, sää on yksi niistä asioista, joihin ei pysty vaikuttamaan sitä eikä tätä. Ja onhan se myös sama kaikille.". Myös Joanna Robinson on jo arvokisoja käynyt ratsastaja Glamouralinensa kanssa. ”Joo, 14 tuntia ajettiin putkeen tänne. Glamouraline on vähän sellainen, että se seisoo mieluummin tutussa autossa, jos sen heittää johonkin tuntemattomaan talliin vieraiden hevosten joukkoon niin se stressaa enemmän.”Sinulla jäi treeni- ja valmistautumisaika vähän normaalia lyhyemmäksi, luuletko että se vaikuttaa?”Saan siitä ainakin hyvän selityksen jos ei mene hyvin”, nauraa Robinson ja jatkaa: ”Meillä on kuitenkin Glamin kanssa takana yhteistä taivalta jo kohta kuusi vuotta, ollaan kilpailtu grand prix'tä vaikka missä ympäristöissä, sisällä ja ulkona, pienissä ja isoissa kisoissa. Tunnen sen hevosen niin hyvin. Se ei normaalisti kyttää mitään.”Perhe on mukana. ”Tytär seisoo tossa vieressä, hän on kovasti innokas groomi, vaan vielä pitää vähän opetella letittämistä,” kertoo Robinson nauraen. ”Että on mulla mukana mun Ida-groomi ja vielä paras ystäväni Suomesta. Ja mun mies ja poika lentää tänne huomenna ja tietysti valmentaja on täällä.”Mikä on tavoitteesi?”Ratsastaa niin hyvin kuin ikinä pystyn. Keskityn tietenkin omaan tekemiseen, mutta on toki mielenkiintoista nähdä esimerkiksi Zonik, sitä en ole nähnyt koskaan livenä. Ja olympialaisista jäi mieleeni Portugalin Joao Moreira ja Drosa Fuerst Kennedy. Ei se varmaan ihan huippusijoille nouse, mutta kiinnostava ratsukko”, päättää Robinson.Torstaipäivän grand prix alkaa jälleen Suomen aikaa klo 11. Ensimmäisenä nähdään Kyproksen Maria Klementieva Gammelengårds Zappalla. Joanna Robinson on silloin varmaankin vähintäänkin valmistautumassa verryttelyyn, sillä hän starttaa klo 11.57.Henri Ruosteen vuoro on klo 15.38. Lähtö- ja tuloslistat täällä