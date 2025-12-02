Kontio lentää Espanjaan keskiviikkoaamuna. Hevoset ovat jo matkalla. Kuva: Leena Alérini

Ratsastusuutiset

Juuli Kontio hallikauden tasonnoston alla: "Totta kai jännittää"

Anna-Julia Kontio aloittaa maailmancup-kauden kolmen vuoden tauon jälkeen, mutta ei ole vielä päättänyt tuleeko Helsinkiin.