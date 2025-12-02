Juuli Kontio hallikauden tasonnoston alla: "Totta kai jännittää"

Kun ajatuksiin hiipi varmuus siitä, että hetki on nyt, ei siinä enää sen enempää tarvinnut miettiä. Anna-Julia Kontio päätti, että joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna 11-vuotiaalla holsteintamma Cayadinalla (Cayado - Casquetto) on edessään tason nosto. Selkeä tason nosto, kun korkeimmillaan neljän tähden luokista siirrytään viiden tähden 160-luokkaan, eikä pelkästään GP:hen, vaan maailmancupiin, joka on vaikeinta, mitä hallikaudella on. "Mutta kun katson taaksepäin, se (Cayadina) on tuntunut koko ajan varmalta ja on tehty lähinnä hienosäädön korjaamista. Totta kai tämä on vielä seuraava askel, mutta kun mä sitä vakavissani pystyn miettimään, niin se on varmasti potentiaalinen askel otettavaksi nyt. Nyt lähdetään sinne ja katsotaan", Kontio tuumailee. Lauantain GP-luokka jää itse asiassa näillä näkymin väliin kokonaan. Tamma hyppää lämmittelyluokan torstaina, 150-luokan perjantaina ja maailmancupin osakilpailun sunnuntaina. Jay Jay van de Mottelhoeve hyppää 150-luokan lauantaina. Kontio sanoo, että hän ei lakkaa ihmettelemästä ruunaa, joka tekee nollaradan toisensa perään. "Aina se onnistuu mut hämmästyttämään", hän sanoo, eikä jää epäselväksi kuinka tärkeä hevonen Jay Jay hänelle on. Mutta takaisin maailmancupiin. Edellisestä MC-startista on kolme vuotta ja vastassa on liuta kovia nimiä Henrik von Eckermannista ja Yuri Mansourista alkaen. Ensimmäinen MC pitkään aikaan. Miltä tuntuu, jännittääkö?"Totta kai jännittää ja täytyykin jännittää", myöntää Kontio, kun kuvittelee tilanteen, jossa ratsastaa talliportista areenan valoihin, mutta sanoo, että se kuuluu asiaan. Maailmancupia paljon startanneena hän tietää tasan tarkkaan mitä on edessä. "Mä olen ollut siellä monta kertaa ja tiedän kyllä, että se ei ole mitään jonne mennään kun vaan halutaan mennä, mutta tässä on tehty välissä monta vuotta taas töitä, enkä ennen tätä ole kertaakaan vakavissani miettinyt. Osloon olin menossa hyppäämään GP:n, mutta se matka ei sitten toteutunut, kun silloin ei ollut vielä maailmancup-hevosta." La Corunassa suunnitelma on tehdä mahdollisimman hyvä suoritus. "Jos ei tule se paras päivä, siitä ei kannata lannistua. Tämä on yksi kisa muiden joukossa ja alku."Suunnitelmissa on startata maailmancupia vuoden lopulla vielä Mechelenissä. Sen jälkeen jatko on auki. Helsinkiä hän on miettinyt, mutta ei ole päättänyt vielä mitään sen suhteen. Kontio pakkasi tiistai-iltana tavaroitaan. Hevoset lähtivät maanantaiaamuna kisapaikalle Hassan Iberin kuljettamana."Hassan tuli tätä varten avuksi", Kontio iloitsee. La Corunaan ilmoittautuneet . FEI Longines Jumping World Cup™ -kausi 2025-2026Oslo, NOR 16.-19.10.2025Lyon, FRA 28.10.-2.11.2025Verona, ITA 6.-9.11.2025Stuttgart, GER 12.-16.11.2025 La Coruña, ESP 5.-7.12.2025London – Excel, GBR 17.-22.12.2025Mechelen, BEL 26.-30.12.2025Basel, St. Jakobshalle, SUI 8.-11.1.2026Leipzig, GER 14.-18.1.2026Amsterdam, NED 22.-25.1.2026Bordeaux, FRA 7.-8.2.2026Göteborg, SWE 18.-22.2.2026Helsingin Messukeskus, FIN 26.2.-1.3.2026Finaali, Fort Worth, TX, USA 8.-12.4.2026.Maailmanranking: Henri Ruoste 21:s, mutta kovimmat nousijat ovat Anna-Julia Kontio sekä kenttäratsastajat.Anna-Julia Kontio, paluu: "Tässä lajissa on hirveän paljon psyykkistä"