Susanna Kamunen ja LR Just Say Easy Kuva: Sanna Maula

Ratsastusuutiset

Trail-hevoselta vaaditaan varovaisuutta, sillä puomin hipaisustakin tulee virhepisteitä

Susanna Kamunen iloitsee, että laji on mennyt eteenpäin ja markkinoilla on myös Suomessa syntyneitä Paint-hevosia, kuten hänen ratsunsa LR Just Say Easy.