TRS 100 vuotta tänään – "Ei me aiemminkaan niin taitavia aina oltu, mutta meillä oli oikea asenne"

Håkan Sandbacka: "Haasteena raha, jota ei ollut"

”Väkisin vietiin ensimmäisen kerran ratsastamaan kun siskot vei, sen jälkeen ei tarvinnut väkisin viedä”, kertoo TRS:n kunniapuheenjohtaja ja pitkän linjan seuratoimija Håkan Sandbacka, 82, joka aloitti ratsastuksen vuonna 1953. ”Aluksi hevoset pelottivat, mutta kun siitä pääsi yli, ei pelottanut enää koskaan.”

Hän kertoo, että alkuaikoina ihmiset pelkäsivät hevosia: "Niitä pidettiin vaarallisina ja niistä haluttiin eroon. Ratsastusta ylipäätään pidettiin vain herrasväen harrastuksena, jota se suinkaan ei ollut , edes silloin. Nythän ratsastusta pidetään pienten tyttöjen harrastuksena”, toteaa Sandbacka.

Seuratoiminta alkoi kiinnostaa Sandbackaa ”joskus 1960-70-luvun vaihteessa”, kun hänet pyydettiin hallituksen jäseneksi.

”Hallitustyöskentely oli erittäin mielenkiintoista! Haasteita oli monenlaisia, suurimpana tietenkin raha, jota ei ollut. Piti luoda suhteet kaupungin päättäjiin ja liike-elämään, että saatiin tukea rakennustoimintaan. Kaupissahan se alue, jolla saattoi ratsastaa, pieneni koko ajan. Monenlaisten vaiheiden jälkeen päästiin Niihamaan.”

Hän on ollut TRS:n jäsen jo 50 vuotta. Kysymykseen, mikä on saanut jaksamaan ja jatkamaan, vastaus löytyy heti.

”Ystävyys. Se että yhdessä, vapaaehtoisesti tehdään työtä yhteisen hyvän ja yhteisen tavoitteen eteen, se että toiseen voi luottaa kaikessa. Tietenkin ristiriitojakin on ollut, mutta niistä on päästy yli. Että mennään ja tehdään yhdessä."