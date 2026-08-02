Tuisku Lamberg ja 7-vuotias Cazino sijoille kolmessa tähdessä – nuorten hevosten MM-kvaalit taskussa

”Kilpailuviikonloppu on ollut oikein onnistunut”, aloittaa Briteissä kolmen tähden kenttäratsastuskilpailuissa 11. sijalle sijoittunut Tuisku Lamberg.Lamberg ja Cazino M saivat koulukokeesta C-tuomarilta 70,40 prosentin tuloksen, nollaradan rataesteillä sekä puhtaan suorituksen maastoesteillä.”Kassu oli rento ja aktiivinen kouluradalla, löydettiin pehmeä tuntuma. Estehevosena se ei ole luonnostaan niin elastinen, mutta pikkuhiljaa se alkaa miellyttää tuomareitakin. Ja tuplanollaan saa aina olla tyytyväinen. Kassu on esteillä sopivan varovainen, suora kaikin puolin”, Lamberg toteaa. Puolituosta vuotta sitten Lambergille saapunut hevonen on alkanut käydä tutuksi. Tätä ennen 7-vuotiaalla oli hypätty vain rataesteitä, mutta nyt Kassu hyppää tottuneesti maastoesteitä.”Onhan se mennyt kenttää vasta puolitoista vuotta, mutta olemme ehtineet tutustua toisiimme jo hyvin. Olemme rakentaneet alusta asti hyvän ja toimivan yhteistyön. Ja onhan se noussut nopeasti luokissa ylöspäin.”.Kouluradan pisteet ovat alkaneet lähestyä haluttua 70 prosenttia. Lamberg korostaa perusasioiden tärkeyttä.”Kyllä koen, että minua on auttanut kenttäratsastuksessa se, että oikeasti olen kouluratsastanut niin paljon juniorina ja nuorena. Lisäksi minulla on ollut hyviä valmentajia, joilta olen oppinut kouluratsastuksen merkityksestä kaiken pohjana. Se on kaikki kaikessa.”Huolimatta hevosen taustoista ja rakenteesta, oikeanlaisella ratsastuksella prosentit on mahdollista saada ylöspäin.”Sitten jos haluaisi prosentteja lähemmäs 80:tä, liikkeen laadulla on jo merkitystä. Mutta jos hevosta osa käyttää oikein, on kyllä mahdollisuuksia jo ihan hyviin prosentteihin”, Lamberg pohtii.Ratsastajan kesä on sujunut mukavasti. Hevoset ovat kehittyneet toivotusti ja treenit ovat sujuneet. Seuraavaksi on tarkoitus hakea nuoremmille hevosille lisää kokemusta.”Starttaan vielä tänä viikonloppuna metriä. Katsotaan riittääkö kaksi luokkaa lisää ennen kahteen tähteen nostamista, vai otetaanko pari metrin luokkaa vielä ennen sitä.”Kausi päättyy lokakuussa Kassun kanssa nuorten hevosten MM-kisoijen pitkään kolmeen tähteen Le lionissa Ranskassa, jonne ratsukko sai juuri kvaalit..Luokan tulokset täällä. .Tuisku Lamberg viihtyy ja voittaa Iso-Britannian Yorkshiressä.Kenttäratsastuksen musta päivä – Tuisku Lambergin kisat peruttiin Penrithissä