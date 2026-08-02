"Jos hevosta osa käyttää oikein, on mahdollisuuksia ihan hyviin prosentteihin", Lamberg toteaa.
"Jos hevosta osa käyttää oikein, on mahdollisuuksia ihan hyviin prosentteihin", Lamberg toteaa. Kuva: Riikka Lamberg
Ratsastusuutiset

Tuisku Lamberg ja 7-vuotias Cazino sijoille kolmessa tähdessä – nuorten hevosten MM-kvaalit taskussa

Lamberg peräänkuuluttaa kouluratsastuksen tärkeyttä.
Julkaistu
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Nuorten hevosten MM
Tuisku Lamberg
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