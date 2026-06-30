Tuisku Lamberg viihtyy ja voittaa Iso-Britannian Yorkshiressä

Tuisku Lamberg osallistui valmentajansa Christopher Bartlen ja Rosalind Canterin yhdessä omistamalla Etoile de Pau-tammalla (Lucarelli - Castlecomer Q) viikonloppuna kisoihin Iso-Britannian Yorkshiressä ja voitti 90 sentin luokan koulutuloksella 29,8. Nämä olivat hevosen uran ensimmäiset kilpailut.”No ne oli sellaiset vähän pienemmät kansalliset ja kansainväliset kisat, joissa oli luokkia kolmeen tähteen asti”, Lamberg vähätteli.”Ainahan kisoissa täällä on kv-luokkia ja paljon starttaajia”, hän myönteli.Lamberg osallistui Alnwick Fordissa myös metrin luokkaan omalla Genevoixillaan (Diamant de Semilly - Hannibal van Overis z), ja aloitti sillä koulukokeessa vielä paremmin, 28,3 pisteellä, mutta otti sijan 27, saatuaan kaksi pudotusta rataesteillä. "Genevoix on 6, se keskittyy vielä kokemuksen hankkimiseen ja hallintalaitteiden parantamiseen tämän vuoden kansallisissa kilpailuissa."Pau-tamma on ollut Bartlella, mutta hänellä on maajoukkuevalmentajan hommia, ja Canterilla on pieni vauva ja paljon arvokilpailukiireitä.Lamberg arvelee saavansa kilpailla hevosella vastakin. On hänellä omiakin hevosia mukana, peräti neljä, joista kahdella hän kilpailee. Hän on nyt Iso-Britanniassa jo neljättä kertaa. Brexit aiheuttaa sen, että maksimiaika kerrallaan on kuusi kuukautta, jonka jälkeen on tultava takaisin koti-Suomeen joksikin aikaa.”Mutta ei se sentään niin paha ole kuin brittiläisten aikarajoitukset EU:ssa, joka on 90 päivää.”Lamberg kertoo, että palkkatöitä ei saa tehdä ja työviisumi on niin hankala saada, ettei sitä kannata edes yrittää. Mutta ei ihme, että hän viihtyy Britanniassa. Maa on kenttäratsastajan paratiisi. Kisoja on paljon, ja ne ovat laadukkaita. "Kisoja on niin paljon, että kun ensi viikonloppuna käy niin, että joudutaan ajamaan kisapaikalle kolme tuntia, kun osallistun Cazino M:llä (Casino Berlin - Quite Easy) sen ekaan kansainväliseen kolmeen tähteen Aston le Wallsissa, se ajomatka on näiden paikallisten mielestä valtava epäkohta."”Ei ne edes usko kun kerron, että kun me lähdetään Oulusta kenttäkisoihin, niin joudutaan yleensä ajamaan Keravalle asti”, Lamberg naurahtaa. ”Ja joka tapauksessa niin kauas, että jos täällä niin pitkän rupeaman ajaisi, niin mereen tippuisi.”7-vuotiaalla Cazinolla voisi tulla kysymykseen nuorten kenttähevosten MM-kisat tänä vuonna.”Jos se nyt oikein hyvin lähtisi menemään.”Valmennus on maailman huippuluokkaa ja englantilaiset ovat muutenkin kivoja.”Mä tulen syksyllä takaisin, mutta voi hyvin olla että keväällä palaan taas.”Idea lähteä Bartlelle syntyi neljä vuotta sitten Bartlen klinikalla Suomessa.”Sanna (Siltakorpi) pyysi demoratsastajaksi. Ratsastin vähän sinne päin, mutta hyvä valmennus ja ohjeet vakuuttivat, joten onneksi pääsin tänne oppimaan lisää!".Tuisku Lambergin Dior P:n kisaura on ohi, Cazino M peri ykköshevosen paikan