Etoile de Paun satulassa.
Etoile de Paun satulassa. Kuva: Lambergin albumi
Ratsastusuutiset

Tuisku Lamberg viihtyy ja voittaa Iso-Britannian Yorkshiressä

Viikonloppuna Alnwick Fordin kisoissa ratsuna oli Chris Bartlen ja Ros Canterin yhdessä omistama tamma, jolla Lamberg tällä hetkellä ratsastaa.
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