Tuisku Lambergin neljäs kesäkausi Briteissä ja nuorten hevosten MM-kisat ovat päättyneet – "Olen kokenut tämän vaivan arvoisena"

Kenttäratsastuksen nuorten hevosten MM-kilpailut ovat päättyneet Ranskassa. Tuisku Lamberg ja 7-vuotias Cazino M (Casino Berlin Old - Zee Easy) sijoittuivat tuloslistan puoleen väliin, sijalle 35."Le Lion d’Angersissa oli aivan mahtavat puitteet, kaikki oli viimeisen päälle. Oli suuren kilpailun atmosfääri, jopa 20 000-30 000 katsojaa radan varrella. Ei ollut kohtaa, jossa radan varsi ei olisi ollut täynnä ihmisiä", iloinen ratsastaja kertoo. Ratsukon pistetulos oli 46,0. Suoritusta Lamberg kuvaa "perushyväksi". "Tietenkin aina jää pientä viilaamisen rajaa, mutta ihan tyytyväinen pitää olla kokonaisuuteen. Tämä oli meidän kolmas kolmen tähden luokka."Ratsastaja oli reissussa äitinsä kanssa. Ranskasta tiimi jatkaa hevosineen Suomeen. Kuinka paljon tällaiset kilpailut maksavat?"Siis nämähän olivat halvat kilpailut!" Lamberg kertoo. "Huomattavasti halvempaa kuin Briteissä tavallinen pitkä kolme tähteä. Täällä startti maksoi 620 euroa, ja se sisälsi karsinan, olkikuivikkeet ja sähkötolpan autolle. Toukokuussa kvaalikisat maksoivat tuplasti enemmän. Täällä on niin paljon yleisöä ja sponsoreita, että kilpailijan ei tarvitse maksaa niin paljoa."Tämä oli Lambergin neljäs kesäkausi Briteissä. Talvet ratsastaja asuu Oulussa. "Täällä pääsee tekemään kokonaisen kauden. Ja Briteistä ei tarvitse poistua lainkaan, ellei välttämättä halua päästä Manner-Eurooppaan. Säästää ajomatkoissakin, kun etäisyydet ovat lyhyemmät."Kahdessa paikassa – ja EU:n ulkopuolella – asumisessa on omat haasteensa. Kulut ovat isoja, kun siirtää hevosia rajan yli. "Siinä on ylimääräistä stressiä. Nytkin puuttui ruunaussertifikaati. Hieman ennen matkaa sain paperin asiasta eläinlääkäriltä. Itsessään tulee paljon ylimääräisiä, ehkä hieman turhanpäiväisiä, kuluja. Pitää olla verikokeet ja viralliset terveyspaperit, katsotaan, että sirut mätsää..."Lamber ei ole tehnyt tarkkaa "exceliä" kuluista, mutta hän uskoo, että kolme pitkää ulkomaan reissua kotoa Oulusta voisi tulla yhtä kalliiksi, kuin Britteihin matkustaminen, siellä kisaaminen ja Suomeen palaaminen. "Täällä on laadukas valmentaminen, toimivat systeemit, tutut eläinlääkärit ja kengittäjät. Selkeä paketti. Olen kokenut tämän vaivan arvoisena.".Ensi kaudella mahdollisesti neljään tähteenPerjantain koulutulos jäi 64,4 prosenttiin. "Se oli minulle hienoinen yllätys. Nämä olivat kauden huonoimmat pisteet, mutta ei mielestäni kauden huonoin rata. Totuin ehkä Brittien valmistavissa kilpailuissa erilaiseen arviointiin, ja starttipaikka listan alkupäässä vaikutti myös. Talvitreeneissä hyvä harjoitella kokoamista."Cazino M ei ollut aiemmin kilpaillut niin pitkää maastorataa. Ratsukko tuli maaliin muutamalla yliaikasekunnilla, ja hevonen palautui suorituksesta nopeasti. "Ensimmäisillä esteväleillä se oli hieman hämmästynyt ihmismäärästä, mutta sitten se rentoutui ja vastasi hienosti kaikkiin tehtäviin. Ei olla aiemmin tehty noin pitkää rataa, niin pitää vielä harjoitella."Viikonloppu päättyi rataesteisiin. "Olin hieman pettynyt omaan ratsastukseen. Tiesin, että se on erituntuinen maaston jälkeen, ehkä takaa voimattomampi. Se on varovaisempi ja hypyt jäävät silloin lyhyemmiksi. Otan omaan piikkiin pudotukset. Jos olisin ollut adaptiivisempi, se olisi voinut hyvin hypätä nollan."Lamberg kuvaa pitkää kilpailuviikonloppua hyväksi oppimiskokemukseksi nuorelle hevoselle."Hevonen pääsee rauhassa tottumaan siihen atmosfääriin. Onpahan tulevaisuudessa yksi huolenaihe vähemmän, kun on käyty jo harjoittelemassa. Ja ratsastajana saa paljon tärkeää informaatiota, oppii tuntemaan ja ratsastamaan nuorta ja tuntemaan, miten se reagoi eri asioihin."Seuraavaksi ratsukolla on edessään syysloma ja pitkä kotimatka Suomeen.”Lomailun jälkeen siirrytään talvitreeniin, ensi vuosi on ehkä enemmän hiljaiseloa. Alkukaudesta mennään kolmea tähteä. Jos se menee kivasti, niin mennään neljää tähteä. Loppukaudesta voitaisiin mennä treenin vuoksi joku pitkä kolme tähteä", Lamberg päättää. .Anni Huovinen ja 6-vuotias Ucorona (H-Ekwador - Magnolia LS) olivat tuloksissa listan puolessa välissä sijalla 23. .Mikko Moisala ja 6-vuotias Locked-in K (Karajan - Calandra) jäivät sijalle 28. .7-vuotiaiden voiton veivät belgialainen Lara de Liedekerke-Meier ja Tara Van Het Leliehof (Pegase Van't Ruytershof - Major De La Cour), 6-vuotiaiden saksalainen Ann-Catrin Bierlein ja Acsi Daisy Dynamite (Diacontinus - Casall).Tulokset täällä. .Tuisku Lamberg ja 7-vuotias Cazino sijoille kolmessa tähdessä – nuorten hevosten MM-kvaalit taskussa.Tuisku Lamberg viihtyy ja voittaa Iso-Britannian Yorkshiressä.Tuisku Lamberg palasi Suomeen: "Ne rahat mitä omiin hevosiin laittaa, pitää olla semmoisia, että voisi sytkärillä polttaa savuna ilmaan"