"Tämä oli meidän kolmas pitkä kolmen tähden luokka", Lamberg sanoo.
"Tämä oli meidän kolmas pitkä kolmen tähden luokka", Lamberg sanoo. Kuva: Lambergin arkisto
Ratsastusuutiset

Tuisku Lambergin neljäs kesäkausi Briteissä ja nuorten hevosten MM-kisat ovat päättyneet – "Olen kokenut tämän vaivan arvoisena"

Nuori ratsukko keräsi arvokasta kokemusta Le Lion d’Angersin MM-kisoista.
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