Tukes neuvoo palvelutarjoajia talliturvallisuusasioissa: "Tarkoitus on auttaa talliyrittäjiä tunnistamaan vaaranpaikat"

Ohje on suunnattu ratsastus- ja hevospalvelujen tarjoajille, kuten talliyrittäjille, tapahtumien järjestäjille, ratsastuskouluille ja täysihoitotalleille. Se ei koske kotitalleja eikä esimerkiksi tilannetta, jossa yksityishenkilö vuokraa hevostaan toiselle yksityishenkilölle.

Ohje tarjoaa käytännönläheisiä neuvoja ja tulkinta-apua kulutuspalvelulain (185/2025) soveltamisesta ratsastus- ja hevospalveluihin. Tarkoituksena on auttaa palveluntarjoajia tunnistamaan ja hallitsemaan hevostoimintaan liittyviä riskejä ja varmistamaan asiakkaiden turvallisuus.

"Tarkoitus on auttaa talliyrittäjiä tunnistamaan vaaranpaikkoja käytännön toiminnassa", ylitarkastaja Kielo Erkko alustaa.

"Ohjeessa on esimerkkejä siitä, miten lainsäädännön velvoitteet voi täyttää, mutta tavoitteeseen voi päästä myös muulla tavoin. Täysihoitotalleja laki koskee lähinnä opastuksen ja tilojen kunnossapidon suhteen."

Mitkä ovat tyypillisiä tapaturmiin johtaneita tekijöitä?

"Tapaturmissa on monta tekijää, ei mitään yhtä selkeää. Tallin säännöillä on paikkansa vaikkapa tilanteissa, jossa lyhyestä turvavälistä johtuen hevonen potkaisee. Tai turvavarusteet ovat puutteellisia tai huonosti kiinnitettyjä, ja sen takia loukkaantuminen on vakavampi. Tai tehdään joko tunneilla asiakkaan taitotasoon liian vaativia tehtäviä tai otetaan laukkamaastoon asiakas, jolla ei ole siihen riittävää tasapainoa. Osa tapaturmista on puhtaita vahinkoja, joita ei pystytä ennalta ehkäisemään, mutta isoon osaan pystytään huolellisella suunnittelulla vaikuttamaan."

Linkki ohjeisiin täältä