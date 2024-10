Tulihan sieltä Heikkisen Petralle voittokin! "Se oli haave ja tavoite, että just tässä luokassa"

No nyt.

"Että voittais kerran Helsingissä. Se oli haave ja tavoite", huokaisi onnellinen Petra Heikkinen.

Hurbylla se ei ole kovin vaikeaa. 140-esteet sopivat sille kuin nenä päähän ja se on luonnostaan äärimmäisen nopea.

"Eilen meille tuli vähän virheitä, mutta nyt onnistuttiin molemmat."

Heikkisellä on ollut harmaa viikko, kun hänen tallissaan ollut Aida Hämäläisen tamma jouduttiin pahan jalkavamman takia maanantaina lopettamaan.

"Viikko oli rauhoitettu Helsinkiä varten, mutta tällainen kun tapahtuu maanantaina, niin siitä on sitten vaan jotenkin ryhdistäydyttävä ja lähdettävä kohti sitä suurta viikonloppua", Heikkinen pohti mietteliäänä.

Apuna oli valmentaja Luc Steeghs, joka lensi Kirkkonummelle tiistaina ja lähti takaisin kotiinsa vasta tänään. Hän onnistui valamaan porukkaansa uskoa.

140-voitto pelasti viikonlopun.

"Joo. Ja mun viikonloppu on nyt tässä. Kohta lähdetään täältä kotia päin."

Kisat olivat hyvin pitkälti nyt tässä. Talvi on edessä, seuraava reissu on Espanjan tour helmikuussa, jolloin Olivaan lähtee Suomesta isompikin porukka. Mutta talven synkkyyteen tuo kummasti hohtoa se, että Heikkinen on ostanut huutokaupasta uusia hevosia. Ei niinkään hinta-laatu -asioita miettien, vaan ihan puhtaasti vaan sitä laatua.

"Niitä laatuhevosia tässä lajissa loppuviimeksi kuitenkin tarvitsee."

9-vuotiaaksi kääntyvällä La Baloubetta van Eijkhofilla hän on jo hypännytkin, ja kaksi muuta ovat viisivuotias Jagger d'Helula ja seitsemänvuotias Dutch Diamant.

Paras?

"Pistit pahan. Ehkä se viisivuotias."

