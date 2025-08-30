13-vuotias Hietala ja Veikon Viivi saivat tuomaristolta paljon positiivista palautetta.
13-vuotias Hietala ja Veikon Viivi saivat tuomaristolta paljon positiivista palautetta. Kuva: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

Tuomareilla vain nyanssieroja – Veikon Viivistä taitomestari

"Viivi hyppäsi koko viikonlopun hienosti”, ratsastaja iloitsee.
Julkaistu
Veikon Viivi
Taitomestari
suomenhevonen

