Tuomareilla vain nyanssieroja – Veikon Viivistä taitomestari

SRK:n Taitomestarin voittaja on selvinnyt. Vaikka ensimmäisen osakilpailun voittajat Linne Hietala ja Veikon Viivi (Ponuveikko - Tuska-Poika) sijoittuivat toisiksi lauantain toisessa osakilpailussa, perjantain 9 ja lauantain 8,3 pistettä riittivät hyvin tittelin voittoon.”Ihan superhyvä fiilis!” 13-vuotias Hietala iloitsee.Luokan taitotuomareina toimivat Susanna Frey ja Suvi Takko. Taitoarvostelussa suurin mahdollinen pistemäärä on 10. Samaan tapaan kuin kouluratsastuksessa, 100 prosentin tulokseen on käytännössä mahdotonta päästä. Ratsukolle annetaan radasta yhden desimaalin tarkkuudella numero. Pudotukset laskevat arvosanaa puolella pisteellä, kieltäytyminen pisteellä.”Ensinnäkin katsomme ratsastajaa, hänen istuntaansa ja vaikuttamistaan hevoseen. Seuraamme siis tasapainoa ja ratsastajan mukautumista hyppyihin. Toisekseen seuraamme radan etenemistä: minkälaisessa rytmissä ja tasapainossa ratsukko etenee. Ratsukon pitää seurata oikeita, tarkoituksenmukaisia teitä. Lisäksi tasapainoon liittyy se, että hevosella on myötälaukka kaarteissa. Kolmanneksi arvioimme yleisvaikutelmaa: ratsastamisen sujuvuutta, jännittyneisyyttä, yhteistyön laatua ja ponnistuspaikkoja. Joskus esimerkiksi jännitys voi näkyä epävarmoina lähestymisinä. Kaikki nämä asiat riippuvat siitä, kuinka hyvin yhteistyö toimii. Osaako ratsastaja vaikuttaa ja tehdä puolipidätteitä oikeissa paikoissa”, Frey selittää.Ratsastuksenopettaja ja pitkään ammatillisessa koulutuksessa mukana ollut Frey on hankkinut osaamisensa taitotuomatointiin kokemuksen kautta.”Taitoarvostelussa tuomarin on pakko tehdä ratkaisuja nopeasti. Ei pidä jäädä miettimään pitkäksi aikaa, koska muuten luokka etenee liian hitaasti. Lisäksi arviointinopeuden pitäisi olla sama kaikille. Totta kai aina on inhimillisten virheiden mahdollisuus, mutta taitotuomareiden lisäksi luokkaa seuraa tuomari, joka huomioi virhepisteet ja seuraa, ettei mitään tärkeää jää huomioimatta. Meillä oli Suvin kanssa aika hyvä yhteisymmärrys siitä, ketkä olivat parhaita. Vain pieniä nyanssieroja, puhutaan desimaaleista”, tuomari kertoo. Freyn mukaan osakilpailujen kärkiratsukkojen taso oli estekorkeuteen nähden hyvä ja sopiva.”Hevosiin osattiin vaikuttaa tarkoituksenmukaisesti. On myös hevosille miellyttävää, kun ratsastajat ovat tehtävien tasalla. Esimerkiksi tuloksessa 9,0 on kaikki mennyt aika lailla nappiin. Joidenkin ratsukoiden kohdalla jännittäminen voi vaikuttaa negatiivisesti, osa jäätyy eikä muista ratsastaa”, hän toteaa..Eilisen jälkeen Veikon Viivi oli jo hieman väsyneempi.”Mutta se hyppäsi silti koko viikonlopun hienosti”, Hietala sanoo. ”Viivi on kiertänyt vasta melko vähän kilpakenttiä ja sillä menee paljon energiaa tähän kaikkeen muuhun”, hevosen omistaja ja Hietalan äiti Eeva Antila kertoo Viivin hamutessa paloja palkintokimpusta.Viivi starttasi ensimmäistä kertaansa Ypäjän derbyllä perjantaina. Ratsukon menestys ei kuitenkaan ole Antilalle suoranaisetsi yllättävää.”Me ei tiedetty, mitä odottaa. Toisaalta, tämä on hyvin järkevä kaveri. Parhaimmillaan se on todella tasainen ja hyvä suorittaja, ei kyttäile tai hörhöile mitään typeryyksiä. Sen kanssa on helppo mennä.”Ensimmäisen kilpailun pohjalta taitotuomareiden kommentit olivat Antilan mukaan ”pelkkää positiivista”:”Saivat kehuja hyvästä rytmistä ja hyvistä lähestymisistä.”.Toisen osakilpailun luokkavoittajat ovat Sofia Pakarinen ja Tuliakka (Murron Into - Kihin Hiski).Katso toisen osakilpailun tulokset täältä. .Veikon Viivi kävi derbykentällä ensimmäistä kertaa elämässään