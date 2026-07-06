Henri Ruoste sijoittui kolmanneksi Hagenin GP specialissa.
Henri Ruoste sijoittui kolmanneksi Hagenin GP specialissa. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Tuomari Colliander kertoo: Henri Ruosteen Tiffany häkellytti yleisönsä Hagenissa

Aacheniin valittujen kouluratsukoiden listalla ei ole yllätyksiä.
Julkaistu
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