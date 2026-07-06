Tuomari Colliander kertoo: Henri Ruosteen Tiffany häkellytti yleisönsä Hagenissa

Suomen Ratsastajainliitto ja Huippu-urheilun johtoryhmä (HUJO) julkaisivat niin sanotun pitkän listan Aachenin MM-kisoihin ehdolla olevista kouluratsukoista. Lopulliset valinnat julkistetaan 27.7.Listalla ei ole yllätyksiä. Mukana on tietenkin Henri Ruoste molemmilla hevosillaan Tiffanys Diamond (Tailormade Tamptation - His Highness) ja Delaurentis (Delorean - Stedinger), joilla hän kilpaili viikonloppuna Hagenissa. Mukana on myös Stella Hagelstam kahdella hevosellaan MSJ Disney Fairytale (Danone I - Furst Heinrich) ja Hagels Prince Nassak (Pin Rock´s Black Velvet - Fernet) sekä Ville Vaurio Dantella (De Niro - Alantas) ja Anu Sironen Ypäjän Fiorettolla (Furst Romancier - Sir Donnerhall).Lopulliset hevosvalinnat, eli kummalla hevosella Ruoste ja Hagelstam osallistuvat, tehdään myöhemmin. MM-hevonen pitää ilmoittaa viimeistään 27.7,Joukkueenjohtajana tulee toimimaan Tanja Takkula ja taustatiimissä on uusi nimike, joukkueassistentti, jona toimii Jenny Eriksson..Kansainvälinen koulutuomari Mascha Colliander ennustaa todella tiukkaa kisaaTavoitamme koulutuomari Maria ”Mascha” Collianderin lentokentältä. Hän on palaamassa Hagenin kilpailuista tuomaritehtävistä, joissa Ruoste ja Hagelstam antoivat viimeiset näytöt. Ruoste ja Tiffanys Diamond sijoittuivat GP specialissa kolmansiksi prosentein 72,979. Joanna Robinson vetäytyi hevosen sairastumisen takia.”Oli mukavat kilpailut, Hagenissa kaikki on aina todella hyvin järjestettyä, paljon hyvää ratsastusta”, kehuu Colliander.Entä suomalaiset?”Oli hienoa nähdä, miten Henrin Tiffany oli lähes, tai itse asiassa kokonaan, aivan oma itsensä. Moni, joka ei ollut nähnyt sitä pitkään aikaan, oli lähes häkeltynyt sen näkemisestä. Se on niin hieno, mutta ilmeisen vahvatahtoinen tamma. Henrin toisesta, Delaurentiksesta, tulee vielä todella hyvä, kunhan yhteistyö on valmis. Siitä oli kaikilla todella positiivinen näkemys. Stellan nuori hevonen tekee monia asioita oikein hyvin, mutta sen nuoruus ja kokemattomuus tällä tasolla näkyy vielä.”.Entä sitten, jos mietitään varsinaista mitalitaistoa Aachenissa elokuussa, ketkä mielestäsi oikeasti kilpailevat mitaleista?”Belgian Justin Verboom ja Zonik Plus (Glock´s Zonik – Hohenstein I) ovat ilman muuta ennakkosuosikkeja, mutta sanoisin että todella kovan vastuksen antavat tanskalainen Cathrine Dufour MSJ Freestylellä (Fidermark NRW – Donnerhall), saksalainen Isabell Werth Wendy de Fontainella (Sezuan – Soprano) ja britti Lottie Fry Glamourdalella (Lord Leatherdale – Negro). Eikä sovi unohtaa brittiläistä Becky Moodya, joka on ihana ratsastaja. Tällä tasolla virhetoleranssi on nolla, ja kaikki on niin todella pienestä kiinni. Kuka vain noista huipuista voi voittaa.”Entä oma henkilökohtainen suosikkisi?”No brittiläinen Carl Hester. Hänen ratsastustaan on aina todella miellyttävä katsoa, hän tuo vuodesta toiseen, kerta toisensa jälkeen esille hevosia, jotka liikkuvat täysin oikein ja jotka on aina ratsastettu todella hyvin”, summaa Colliander matkalla koneeseensa..Suomen ehdokkaat ratsastuksen MM-kilpailuihin 11.-23.8. AachenissaKouluratsastusHenri Ruoste – Tiffany’s Diamond (Saksa)Omistajat Equeco GmbH, Henri Ruoste ja Victoria Marie SchöhofenHenri Ruoste – Delaurentis FRHOmistajat Equeco GmbH ja Henri RuosteVille Vaurio – Dante NL (Vantaa)Omistajat Stable Nova Oy & Ville Vaurio OyStella Hagelstam – Hagels Prince Nassak (Porvoo)Omistaja Passion for Dressage OyStella Hagelstam - MSJ Disney FairytaleOmistaja Passion for Dressage OyAnu Sironen – Ypäjän Fioretto (Ypäjä)Omistaja Anu SironenJoukkueenjohtaja: Tanja Takkula (Oulu)Joukkueassistentti: Jenny Eriksson (Saksa)Eläinlääkäri: Eamon McLaughlin (Iso-Britannia)