Osmo Metsälä ei näe mittauslaitetta toiminnassa Suomessa ehkä vielä vuonna 2026 – "Usealla on turpahihna pikemminkin liian löysällä"

Kansainvälinen ratsastusmaailma on viime vuosina keskustellut hevosen hyvinvoinnista ja osana tätä on ollut erityisesti kouluhevosten turpahihnojen kireys. Sen mittaamiseen on kehitetty pieni laite, joka kulkee englanninkielisellä termillä noseband measuring device. Kansainvälisissä kisoissa mittaminen on ollut pakollista, ja stewardit ovat käyttäneet sitä jo viime keväästä lähtien. Muutos otettiin loppujen lopuksi käyttöön helposti. Sääntövaliokunnan jäsen, kouluratsastustuomari Osmo Metsälä, onko Suomessa tarkoitus ottaa turpahihnan mittauslaite kansallisissa kisoissa käyttöön?”Ei nyt vuoden 2026 aikana ainakaan. Uudella hallituksella on kokous 9.1. ja silloin vahvistetaan muutamia uusia sääntöjä, mutta tämän laitteen käyttönotto ei ole siellä mukana.”. Metsälä kertoo, että asia ei ole niin yksinkertainen kuin miltä se saattaa vaikuttaa.”Stewardit pitää kouluttaa sen käyttöön, siihen menee paljon aikaa. Ja kun seurakisoissa ei ole pakko olla stewardeja, niin asia koskee myös tuomareita. Ja mistä nämä laitteet hankitaan? Niitähän tarvitaan paljon. Kuka hankkii ja kuka ne kustantaa? Ainakin jokaisella stewardilla pitää olla oma, ei voi luottaa siihen että kilpailujärjestäjällä olisi niitä aina tarjolla. Liittoko hankkii vai jokainen itse? Paljon asioita joista pitää keskustella ja selvittää alkavan vuoden aikana.”Metsälä kertoo että kouluratsastuksen SM-kisoissa halukkailla oli jo mahdollisuus pyytää stewardia mittaamaan turpahihnan kireys.”Moni käyttikin tätä mahdollisuutta. Tuomarin kokemuksella sanoisin kuitenkin, että kyllä usealla on turpahihna pikemminkin liian löysällä kuin liian kireällä.”Dressage Going Strong -tapahtumassa tammikuun lopussa tullaan Metsälän mukaan keskustelemaan kouluratsastuksen ajankohtaisista aiheista, ja kertomaan myös muutoksista kouluradan arvosteluperusteissa. Lue alta, kun Hevosurheilu Ratsastus uutisoi turparemmin mittauslaitteen testaamisesta tuoreeltaan. .Helppoa kuin heinänteko - helsinkiläistallilla testattiin turparemmin kireyden mittaamista FEI:n uudella laitteella.Turparemmin mittauslaite tulee, oletko valmis?