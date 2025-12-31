Tässä se nyt on käytössä, turparemmin mittauslaite eli noseband measuring device, mutta vehje ei ole pakollinen Suomessa ainakaan vuoden alusta. Kuva: Paula Rintamaa

Ratsastusuutiset Osmo Metsälä ei näe mittauslaitetta toiminnassa Suomessa ehkä vielä vuonna 2026 – "Usealla on turpahihna pikemminkin liian löysällä" Otetaanko Suomessa turparemmien mittaaminen käyttöön vuonna 2026 vai ei? Vaikuttaa siltä, että ei.