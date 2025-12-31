Tässä se nyt on käytössä, turparemmin mittauslaite eli noseband measuring device, mutta vehje ei ole pakollinen Suomessa ainakaan vuoden alusta.
Ratsastusuutiset

Osmo Metsälä ei näe mittauslaitetta toiminnassa Suomessa ehkä vielä vuonna 2026 – "Usealla on turpahihna pikemminkin liian löysällä"

Otetaanko Suomessa turparemmien mittaaminen käyttöön vuonna 2026 vai ei? Vaikuttaa siltä, että ei.
