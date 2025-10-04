Perinne- ja kulttuuriyhdistys Hilippa ry:n Pekka Vilkuna ja kuvanveistäjä Jorma Heiskasen luonnollista kokoa oleva teos Hilppa.
Perinne- ja kulttuuriyhdistys Hilippa ry:n Pekka Vilkuna ja kuvanveistäjä Jorma Heiskasen luonnollista kokoa oleva teos Hilppa. Kuva: Katri Helminen
Ratsastusuutiset

Työhevonen sai vihdoin muistomerkkinsä – Hilppa-patsas muistuttaa nyt myös hevosten tekemästä työstä

Hilppa-patsas Nivalassa muistuttaa nyt paitsi konikapinasta, myös työhevosen merkityksestä Suomen rakentamisessa.
Julkaistu

Suomessa on muistomerkkejä sotahevoselle ja yksittäisille hevosille, ja hevonen esiintyy tärkeänä osana hakkapeliittojen ja Mannerheimin ratsastajapatsaita. Vain yksi on puuttunut: muistomerkki työhevoselle.

”Ruvettiin miettimään, että hevospatsaat kuvaavat joko aikansa parhaita hevosia tai sitten ne edustavat jotain isompaa ryhmää kuten sotahevosia. Tämä meidän Hilppa sen sijaan on muistomerkki talonpoikia koetelleesta ankarasta pula-ajasta ja vuoden 1932 konikapinasta. Siksi ajateltiin, että Hilppa voisi kyllä samalla edustaa laajemmin kaikkia Suomen työhevosia”, Pekka Vilkuna perinne- ja kulttuuriyhdistys Hilippa ry:stä taustoittaa.

Hilppa-patsas valmistui 20 vuotta sitten konikapinan muistomerkiksi.
Hilppa-patsas valmistui 20 vuotta sitten konikapinan muistomerkiksi. Kuva: Katri Helminen

Hilppa-patsas

  • Jorma Heiskasen vuonna 2005 valmistunut pronssiveistos

  • Konikapinan ja työhevosen muistomerkki

  • Sijaitsee Nivalassa, Padingin kylässä

Hilppa (1909–1934) on ehkä maailman ainoa hevonen, joka on aloittanut kapinan. Eläinlääkäri määräsi sen tapettavaksi epäillyn näivetystaudin ja huonokuntoisuuden vuoksi. Omistaja ei tähän suostunut, vaan ilmoitti tammansa huonokuntoisuuden johtuvan pula-ajan huonoista rehuista. Siitä alkoi konikapinaksi nimetty pulakapina, joka lopulta johti parinkymmenen ihmisen vankeusrangaistukseen.

”Hilppa sattui olemaan väärällä hetkellä väärässä paikassa ja siihen symboloitui kaikki se vääryyden ja epäoikeudenmukaisuuden kokemus, mikä katkeroitti talonpojat tuolloin 1930-luvun pulan aikana", Pekka Vilkuna jatkaa.

"Perustimme 23 vuotta sitten Hilippa ry:n patsashanketta varten, ja voin kyllä olla ylpeä aikaansaannoksesta: kuvanveistäjä Jorma Heiskanen toteutti Hilpan loistavasti – sanoisin että se on Suomen paras hevospatsas – ja lisäksi pysyimme hankkeen aikataulussa ja rahoituksessa. Luonnollista kokoa olevan Hilppa-patsaan paljastustilaisuus oli konikapinan vuosipäivän aattona 10.6.2005.”

Valtatie 27:n varrella Nivalan ja Ylivieskan välillä on opaskyltit Hilppa-patsaan luo.
Valtatie 27:n varrella Nivalan ja Ylivieskan välillä on opaskyltit Hilppa-patsaan luo.Kuva: Katri Helminen

Veistoksen Hilppa vetää rakennuskiveä. Pula-ajan jälkeen alkoi nousukausi, jota suomenhevonen oli mahdollistamassa.

Nousun katkaisivat sotavuodet, joista ei olisi selvitty ilman suomenhevosta. Sodan jälkeen alkoi jälleenrakennus, jossa suomenhevonen oli korvaamaton.

”Ei olisi tätä maata eikä tätä elintasoa ilman suomenhevosta, ilman työhevosta. Siksi päätimme nimetä Hilppa-patsaan paitsi konikapinan, myös työhevosen muistomerkiksi”, Vilkuna perustelee.

Tänä kesänä patsas nimettiin myös työhevosen muistomerkiksi, jolloin Hilpan vetämään kiveen lisättiin teksti ”Menneiden sukupolvien työ velvoittaa”.
Tänä kesänä patsas nimettiin myös työhevosen muistomerkiksi, jolloin Hilpan vetämään kiveen lisättiin teksti ”Menneiden sukupolvien työ velvoittaa”.Kuva: Katri Helminen
Hilppa
muistomerkki
patsas

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi