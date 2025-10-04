Työhevonen sai vihdoin muistomerkkinsä – Hilppa-patsas muistuttaa nyt myös hevosten tekemästä työstä

Hilppa (1909–1934) on ehkä maailman ainoa hevonen, joka on aloittanut kapinan. Eläinlääkäri määräsi sen tapettavaksi epäillyn näivetystaudin ja huonokuntoisuuden vuoksi. Omistaja ei tähän suostunut, vaan ilmoitti tammansa huonokuntoisuuden johtuvan pula-ajan huonoista rehuista. Siitä alkoi konikapinaksi nimetty pulakapina, joka lopulta johti parinkymmenen ihmisen vankeusrangaistukseen.

”Hilppa sattui olemaan väärällä hetkellä väärässä paikassa ja siihen symboloitui kaikki se vääryyden ja epäoikeudenmukaisuuden kokemus, mikä katkeroitti talonpojat tuolloin 1930-luvun pulan aikana", Pekka Vilkuna jatkaa.

"Perustimme 23 vuotta sitten Hilippa ry:n patsashanketta varten, ja voin kyllä olla ylpeä aikaansaannoksesta: kuvanveistäjä Jorma Heiskanen toteutti Hilpan loistavasti – sanoisin että se on Suomen paras hevospatsas – ja lisäksi pysyimme hankkeen aikataulussa ja rahoituksessa. Luonnollista kokoa olevan Hilppa-patsaan paljastustilaisuus oli konikapinan vuosipäivän aattona 10.6.2005.”