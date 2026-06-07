Työmestaruus: Silviisii päihitti konkarit

Työmestaruudesta kisattiin Reisjärvellä eilen lauantaina.Silviisiin voitto irtosi pisteillä 31,4. Toiseksi sijoittui Henkan Juulia 29,6 pisteellä ja kolmas oli parhaana vetäjänä palkittu Hotleri vain kymmenyksen Henkan Juuliaa perässä.Silviisii haki kokemusta jo viime vuonna Miehikkälästä Sirkka Penttisen ohjastamana, nyt ohjiin tarttui puoliso Jari Penttinen.”Eipä se tämän paremmin olisi voinut mennä", Sirkka Penttinen iloitsi."Jari sai tällä kertaa ottaa ohjat."Vetokokeessa odotukset olivat 6–8 portaassa, mutta tamma veti 20 porrasta ja neljä metriä sen päälle.”Tamman vetotekniikka on kehittynyt kovasti. Sillä on ajettu puita ja käyty kyntökurssilla. Työhommien lisäksi se on ollut ihan ravitreenissä ja aikomus on käydä sillä nyt jossakin kesäraveissakin.”.Työmestaruus Reisjärvellä 6.6.2026Tulokset:1. Silviisii/ Jari Penttinen 31,4 p.2. Henkan Juulia/Mikko Uusimäki 29,6 p.3. Hotleri/Jarmo Korkeaniemi 29,5 p.4. Ronikon Tuiske/Minna Eronen 28,8 p.5. Masariini/Jari Penttinen 25,2 p.6. Rojali/ Tero Sulin 24 p..Veto-osuudella hevosen varusteilla on iso merkitys, jotta ne ovat sopivat hevoselle. Silviisiille länget oli tehnyt länkimestari Vilho Vartiamäki Virroilta.”Soitinkin tässä hänelle, että nyt niillä längillä on voitettu suomenmestaruus”, Sirkka Penttinen myhäili.Kilpailuissa oli mukana myös Silviisiin emä Masariini, joka sijoittui viidenneksi. Silviisiin lisäksi Masariini on emänä tallin 5-vuotiaalle, radoilla mukavasti aloittaneelle Välkehtivälle, joka on tallin kolmas hevonen..Henkan Juulia oli puolustava mestari, mutta veto-osuudella tamma ei ollut parhaimmillaan, se veti 17 porrasta.”Siinä ei ollut veto-osuudella minkäänlaista terävyyttä, joten siihen nähden tulokseen pitää olla tyytyväinen”, ohjastaja Mikko Uusimäki totesi.Hotleri sijoittui kolmanneksi ja palkittiin parhaana vetäjänä.”Vedossa Hotleri petraa aina sijoitusta, nyt meni 24 porrasta, mutta voittoon tarvittaisiin myös hyvä käynti- ja juoksuaika. Nyt onnistuttiin juoksukokeesta saamaan jopa kolme pistettä, mutta käyntivauhti riitti vain yhteen pisteeseen. Mutta hyvillä mielin lähdetään kotiin, huonomminkin olisi voinut mennä”, Jarmo Korkeaniemi summasi.Uutta sukupolvea edusti neljänneksi sijoittunut, vahvasti veto-osuudella esiintynyt ensikertalainen, kiteeläisen Minna Erosen Ronikon Tuiske. Se jäi kolmannesta sijasta vain 0,7 pistettä.”Sijoitus oli hyvä, vaikka veto-osuudesta jäi meille jossiteltavaa, omasta virheestä johtuen ruuna teki koukkauksen vetoalueen ulkopuolelle. Vetäisin siinä väärästä ohjasta ja tulos jäi siihen. Siihen saakka kaikki oli mennyt todella vahvasti ja se veti 16 porrasta”, Eronen harmitteli. Minna Erosen ruuna on kotioloissa erikoistunut emolehmien paimennukseen, missä se ei pelkää ketään. Sillä on käyty myös kouluratsastusvalmennuksissa ja ajettu pyörävaunuilla..Taso kilpailuissa oli korkea ja se on merkittävä muutos aikaisempaan.Tuomari Hannu Vähäkangas.Työmestaruuskilpailut tekevät uutta tulemista. Lajin pariin tulleet tulokkaat valmentautuvat hyvin monipuolisen tekemisen parissa, mikä lienee madaltanut osallistumiskynnystä. Myös Pekka Vilkunan aikanaan tekemä aloite jalostusarvosteluvaatimuksen poistamisesta on tuonut uusia osallistujia.”Taso kilpailuissa oli korkea ja se on merkittävä muutos aikaisempaan. Ennen oli muutama kovatasoinen kilpailija ja muut tulivat kaukana perässä. Nyt taso on kova laajalla rintamalla”, tuomaristoon kuulunut Hannu Vähäkangas kehui.Tapahtuman järjestivät Reisjärven Hevosystävät yhteistyössä Keski-Pohjanmaan Hevosjalostusliiton ja Suomen Hippoksen kanssa. Onnistunut tapahtuma keräsi runsaasti yleisöä laajalta alueelta, päiväksi ennustettu sadekin kesti vain muutaman tunnin.Muokattu 7.6. klo 16.35: Sirkka Penttisen ensimmäistä kommenttia.