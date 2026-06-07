Silviisii-tamma vetokokeessa Jari Penttisen ohjastamana.
Silviisii ja Jari Penttinen veivät työmestaruuden runsaslukuisen yleisön edessä. Kuva: Tuula Torppa
Ratsastusuutiset

Työmestaruus: Silviisii päihitti konkarit

Työmestaruuskilpailuissa on ennustettu pientä vallanvaihtoa jo muutama vuosi. Nyt sen tekivät 6-vuotias tamma Silviisii sekä Sirkka ja Jari Penttinen Keuruulta.
Julkaistu
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työmestaruus
Hotleri
työmestari
Henkan Juulia
Silviisii
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