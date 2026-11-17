Emilia Vättö kuuluu Unicornin tiimiin. Kuva: Ridable

Ratsastusuutiset

Hevonen 2.0 – Ville Vaurio ja Emilia Vättö kouluttavat ratsua, joka ei koskaan väsy

Suomalainen startup Ridable kehittää uuden sukupolven ratsastussimulaattoria, johon mallinnetaan oikeiden hevosten liikkeitä. Tavoitteena on luoda laite, joka ei ainoastaan jäljittele hevosen askellajeja vaan oppii myös reagoimaan ratsastajan apuihin. Kouluratsastaja Ville Vaurio ja esteratsastaja Emilia Vättö kouluttavat simulaattoria, joka ei väsy eikä aseta harjoittelulle samoja rajoja kuin elävä eläin.