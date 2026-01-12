Saana Nieminen ja ykköshevonen, omassa omistuksessa oleva viileähermoinen arabiruuna Amogjar Al Payral.
Saana Nieminen ja ykköshevonen, omassa omistuksessa oleva viileähermoinen arabiruuna Amogjar Al Payral. Kuva: Jarmo Nieminen
Ratsastusuutiset

Urheilutoimittajat bongasivat ratsastuksen parhaaksi Saana Niemisen

Matkaratsastaja Saana Nieminen on huomattu suomalaisten urheilutoimittajien keskuudessa perinteisessä vuoden parhaiden valinnassa.
