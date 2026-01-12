Urheilutoimittajat bongasivat ratsastuksen parhaaksi Saana Niemisen

Mitä yhteistä on Lauri Markkasella, Lukas Hradeckylla, Alisa Vainiolla ja Saana Niemisellä? Muun muassa se, että he ovat lajiensa parhaita, jos Urheilutoimittajien Liitolta kysytään. Urheilutoimittajain Liitto aloitti Lajien parhaiden vuosittainen valitsemisperinteen jo vuonna 1946. Ensin lajeja oli mukana vain muutama, mutta lajivalikoima on 80-vuotisen taipaleen aikana laajentunut jatkuvasti. Vuoden 2025 paras nimettiin 86 eri lajissa. Tänä vuonna lajilistalle lisättiin kaksi uutta lajia: fitnessurheilu ja cheerleading.Ratsastuksessa saatiin aivan uusi nimi, kun valinta osui matkaratsastaja Saana Niemiseen. Viime ja edellisvuonna vuoden urheilijaksi ratsastuksessa valittiin olympiaratsastaja Emma Kanerva. Raviurheilussa parhaaksi valittiin ties kuinka monennetta kertaa Santtu Raitala. "Käytiin läpi kisoja ja olympialajeissa ei ollut menestystä. Saana Nieminen on nuorten rankingissa kärjessä, ja senioreidenkin rankingissa korkealla. Siinä oli meidän mielestämme riittävästi perustetta", liiton puheenjohtaja Jari Porttila kertoo. 86 lajia jaettiin 11 arvioijalle. Lajiliittoihin otettiin tarvittaessa yhteyttä, mutta toisaalta tehtiin myös valintoja, jotka eivät olleet liittojen suositusten mukaisia. Ratsastukselle nimettiin oma lajivastaava, mutta kuka hän oli, sitä Porttila ei paljasta. "Sovittiin, että mä kommentoi ulospäin." .Lajien parhaat urheilijat 2025Aerobic: Nea HukkanenAgility: Janina KantolaAlamäkiluistelu: Linus OllikainenAlppilajit: Eduard HallbergAmerikkalainen jalkapallo: Edward VesterinenAmpumahiihto: Suvi MinkkinenAmpumaurheilu: Marianne PaloAutourheilu: Kalle RovanperäBeach volley: Nina Ahtilainen-Taru Lahti-LiukkonenBiljardi: Casper MatikainenBrasilialainen jujutsu ja lukkopaini: Salla SimolaCheerleading: Vilja VeikkolainenCurling: Lotta Immonen ja Markus SipiläDarts: Teemu HarjuElektroninen urheilu: Joona SotalaFreestyle: Anni KäräväFitness: Jenny KarjalainenFrisbeegolf: Silva SaarinenFutsal: Aleksi PirttijokiGolf: Sami VälimäkiHiihtosuunnistus: Niklas EkströmIlmailu: Lassi NurilaJalkapallo: Lukas HradeckyJousiammunta: Anne LaurilaJudo: Luukas SahaJääkiekko: Aleksander BarkovJääpallo: Jussi AaltonenKarate: Björn KulovuoriKaukalopallo: Kalle-Veikko KoivistoKeilailu: Essi PakarinenKiipeily: Tuukka SimonenKoripallo: Lauri MarkkanenKriketti: Mehdi AbbasKäsipallo: Miska HenrikssonLentopallo: Luka MarttilaLumilautailu: Rene RinnekangasMaahockey: Paramprit Singh GillMaastohiihto: Lauri VuorinenMelonta: Netta MalinenMiekkailu: Akseli HeinämaaMoottorikelkkailu: Aki PihlajaMoottoripyöräily: Rico SalmelaMoottoriveneily: Alec WeckströmMäkihyppy: Jenny RautionahoNykyaikainen 5-ottelu: Tiitus ÄmmäläNyrkkeily: Pihla Kaivo-ojaPadel: Martina MinettiPaini: Elias KuosmanenPainonnosto: Janette YlisoiniPesäpallo: Mikko KanalaPetanque: Kimmo KeränenPikaluistelu: Laura KiviojaPotkunyrkkeily: Jaakko HaanpääPurjehdus: Kaarle TapperPyöräily: Niilo StenvallPyöräsuunnistus: Ruska SaarelaPöytätennis: Aino TapolaRaviurheilu: Santtu RaitalaRatsastus: Saana NieminenRingette: Maija VäyrynenRugby: Reetta TenhuRullalautailu: Heili SirviöSalibandy: Veera KauppiSoutu: Joel NaukkarinenSquash: Emilia SoiniSulkapallo: Joakim OldorffSuunnistus: Akseli RuoholaTaekwondo: Inari SusiluotoTaitoluistelu (ml. muodostelmaluistelujoukkueet): Helsinki RockettesTaitouinti: Iiris Nurmi ja Mari MoilalaTanssiurheilu: Ida Keränen ja Juho PäivinenTennis: Harri HeliövaaraThainyrkkeily: Eeva PohtoTikkaurheilu: Jasmin SuomalainenTriathlon: Henrik GoeschUimahypyt: Juho JunttilaUinti: Veera KivirintaValjakkourheilu: Pasi HeinonenVapaaottelu: Omar TugarevVesihiihto: Jutta MenestrinaVesipallo: Mats JohnssonVoimalajit: Riia NieminenVoimanosto: Antti SavolainenVoimistelu: Robert KirmesYhdistetty: Ilkka HerolaYleisurheilu: Alisa Vainio. Matkaratsastus on Suomessa pieni, mutta maailmalla erittäin suuri laji. Espanjassa, jossa Nieminen tällä hetkellä asuu ja valmentautuu, se on suosioltaan kuin esteratsastus. Nieminen oli kuitenkin yllättynyt urheilutoimittajien valinnasta."Oho, onkohan tässä lajissa ennen matkaratsastajia huomioitu", hän ilahtui. Hän toteaa, että vaikka kausi 2025 hyvin menikin, vastoinkäymisiäkin oli. Kaiken kaikkiaan vuosi 2025 oli ok, ei sen erityisempi."Mutta ollaan päästy kehittämään kisoissa eteenpäin, ja nostettua vauhteja ja näin, vaikka tulokset eivät huippuja olekaan", hän muotoilee. Hän on päässyt kokeilemaan siipiään myös senioreiden sarjoissa, joissa taso on myös omaa luokkaansa. 160 on matkana pitkä."Kun olet vasta ekan etapin mennyt, jäljellä on vielä tavallaan koko kisa, jos siihen ikäluokkien 120 kilsaan vertaa", hän toteaa. Hän kertoo myös, että kansainvälisellä tasolla vauhdit ovat tällä hetkellä kovenemaan päin. Niemisellä on käytössään monta hevosta. Paras ehkä on 10-vuotias Amogjar al Payral.Se on tarkoitus pitää ainakin ensi kesän mestaruuskisoihin asti. Sen jälkeen tulevaisuus on auki. Lajissa on paljon ostovoimaa, sillä se on erityisen suosittu arabimaissa. Ostotarjouksia on toki jo tullut. 21-vuotias Nieminen on varsin ansioitunut. Hän on maailmanrankingissa sijalla 14. Tänä vuonna hän sijoittui nuorten MM-kisassa sijalle 7 yli 50 lähtijän joukossa. Ratsukko piti lähes 22 kilometrin tuntivauhtia. Suomella oli kisassa myös joukkue, joka sijoittui neljänneksi. Joukkueessa ratsastivat lisäksi Viljami Häggblom ja Linda Lampinen. Täysi matka eli 160 kilometriä on tehty viisi kertaa. Ensimmäinen kerta oli vuonna 2023 ja lisää on luvassa tänäkin vuonna, vaikka päätavoite onkin nuorten EM-kisassa, joka on hänelle samalla uran viimeinen. Nieminen asuu ja valmentautuu Espanjassa, Alina Huovinen Garcian ohjauksessa, lähellä Barcelonaa. Huovinen Garcia valmistautuu MM-kisoihin marraskuussa, samoin Niemisen poikaystävä Viljami Häggblom.Huovinen Garcian 14-vuotias tytär Irati Rodrigues Huovinen on vaihtamassa kansalaisuutta ja näin ollen vastaisuudessa käytettävissä Suomen joukkueeseen.