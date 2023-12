Takaisinveto: USG-merkkisessä kypärässä turvallisuuspuute

Hankkija vetää takaisin USG-merkkisen ratsastuskypärän, jonka on havaittu olevan puutteellinen turvallisuuden osalta.

Viallisen tuotteen tarkat tiedot ovat: USG- ratsastuskypärä, malli USG Comfort Training Z13, erä 20/429, koko M/L, EAN 4250693628104, tuotekoodi USG13250006325 ja koko S/M, EAN 4250693628111, tuotekoodi USG13250006329.

"Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on havainnut USG United Sportproducts Germany GmbH- ratsastuskypärässä turvallisuutta vaarantavan puutteen. Turvallisuutta vaarantava puute on, että tuotetta käytettäessä on vaara, että ratsastuskypärä ei suojaa onnettomuustilanteessa kypärille asetettujen EU-normien mukaisella tavalla", kypärän maahantuonnista vastaava Hankkija tiedottaa.

Tuote on ollut myynnissä 11.1.2021–8.9.2023, ja sitä on myyty Hankkijan myymälöissä ja verkkokaupassa. Tuotteen valmistuttaja on saksalainen USG United Sportproducts Germany GmbH.

Tuotteen käyttö tulee lopettaa välittömästi, Hankkija tiedottaa. Kypärän voi palauttaa myymälään tai postipakettina Hankkijalle.

Tarkemmat toimintaohjeet löydät täältä: Takaisinveto

Tukes julkaisee sivuillaan vaarallisettuotteet.fi tietoa tuotteista, joissa on havaittu virhe. Edellä mainittu kypärä ei listauksessa näy, koska Tukesin asiassa antama päätös ei ole vielä lainvoimainen. Tukesin päätökset tulevat lainvoimaisiksi, kun niihin ei enää saa hakea muutosta. "Muutoksenhakuaika aika on 30 päivää siitä, kun päätös on annettu todisteellisesti tiedoksi asianosaiselle. Koska muutoksenhakuaika alkaa kulua vasta tiedoksisaannista, päätöksen antamispäivämäärästä ei voi vielä päätellä, milloin päätös saa lainvoiman", Tukesin johtava asiantuntija Pipsa Korkolainen kertoo.