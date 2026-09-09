Uusi kilpailutapahtuma Tampereelle

Ensimmäiset Horse Event -kilpailut järjestetään lokakuussa Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa kolmen päivän ajan. Kilpailu lanseerataan nyt ja saa jatkoa keväällä 2027 Hevoset-messujen yhteydessä, jolloin kilpaillaan jälleen huhtikuussa.

”Itsenäisenä kilpailujärjestäjänä voimme kehittää kilpailutoimintaamme palvelemaan entistä paremmin sitoutunutta Hevoset-messujen asiakasyhteisöä. Kevään suunnittelutyö on jo käynnissä, mutta kisataan tämän syksyn kisa nyt ensin pois”, tapahtumien projektipäällikkö Mia Jurvala iloitsee.

”On hienoa, että saadaan uusia innostuneita kilpailunjärjestäjiä tarjoamaan kilpailuita erinomaisissa olosuhteissa ja näin viemään lajin kehitystä eteenpäin”, ratamestari Aki Ylänne sanoo.

Horse Event vastaa erityisesti aluetason ratsastajien tarpeisiin.

”Suuremmat kilpailut ovat täydentäneet isompien luokkien kokonaisuutta aluetason luokilla, pitkälti taloudellisista syistä ja tästä johtuen aluetason kilpailujen määrä on vähentynyt. Me tarjoamme nyt laadukkaan, kokonaan näille ratsastajille suunnatun hallikilpailun, jonka tarkoitus on myös kannustaa aluekisojen järjestämistä ympäri Suomea,” Ylänne jatkaa.

Kilpailut tarjoavat sekä kouluratsastusta että esteitä. Koulukilpailut starttaavat lauantaiaamuna, ja kutsu niihin on jo avoinna. Estekilpailun ennakkoilmoittautuminen suljetaan 13.9. Varsinainen kutsu aukeaa ennakkoilmoittautumisen tehneille 14.9. klo 9.00.

Horse Event erottuu harvinaisemmalla kilpailumuodollaan, jossa usean päivän kisojen yhteistulos ratkaisee voittajat.

”Lemmikki-messun ja ratsastustapahtuman yhdistämä suuri yleisö luo ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää ratsukon henkisiä valmiuksia kilpailun paineessa – tämä on arvokasta kokemusta etenkin korkeammalle tasolle pyrkiville”, Ylänne summaa.

Kirjaa kalenteriisi: Horse Event – Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa 9.–11.10.2026