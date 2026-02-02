Uusi tähti suomenhevostaivaalle, Unetun Elmo hävisi Ypäjällä Vekardolle, mutta voitti vaativan B:n

Lassi Lehmusto ja Vekardo voittivat helppo A -tasoisen Winter Cup -luokan Ypäjällä, siinä ei mitään uutta eikä ihmeellistä. Voitto ei myöskään muuttanut mitään, sillä kisasarjan pistetilanteen ykkösenä ratsukolla on kutsu superfinaaliin helmi-maaliskuun vaihteessa. Mutta jotakin uuttakin! Ypäjäläisratsukko on saanut uuden, kovan haastajan kun kakkoseksi 68,2 prosentilla nousi 11-vuotias suomenori Unetun Elmo (Silvolan Hemminki - Laguuna, Hermeli) omistajansa Anna Johanssonin ratsastamana."Kohti kärkeä on yritelmä", Johansson myöntää. Tämä ratsukko ei vielä tähän mennessä ole osallistunut suomenhevosten koulumestaruuksiin ja siihen kaksi selkeää syytä. "Ei siellä ruveta keskeneräisiä esittelemään", sanoo Johansson ensimmäiseksi syyksi. Ja toinen syy on se, että ei ole kür-ohjelmaa tehtynä. Samasta syystä ratsukko ei myöskään erityisemmin pyri Horse Show -superfinaaliin, vaikka sellainen "käytäväpuhe" Ypäjällä oli, että kutsu saattaisi olla mahdollinen. Sääntötulkinta ei ole aivan yksiselitteinen, sillä niissä lukee näin: Finaaliluokkaan saa osallistumisoikeuden suomenhevosten sarjakilpailupisteiden mukaan paras ratsukko sekä viimeisen osakilpailun parhaan %-tuloksen saavuttanut ratsukko, jolla ei muutoin olisi osallistumisoikeutta finaaliin. "Noh, sanotaan, että jos sinne nyt jostain syystä kutsu tulisi, niin pitäisi miettiä ehtisikö sitä jonkun vapaaohjelman vielä väsätä", Johansson kuittaa. "Se tulisi kuitenkin sitten sillä lailla aika äkkiä, ja olisi se kiva, jos menisi Horse Show'hun ratsastamaan, että muistaisi ohjelmansa ja pystyisi ehkä vähän musiikkiinkin ratsastamaan." Ratsukko valmistautui sunnuntain pääluokkaan melko erikoisella tavalla: osallistumalla sekä perjantaina että lauantaina vaativaan B:hen, ja voittamalla niistä toisen 66 prosentilla. "Mennään sitten niitä, jos ei Vekardoa voiteta", Johansson nauraa. Onko tämä vuosi erilainen mestaruuksien suhteen, se saadaan nähdä. Vaikka voimaa pitää hankkia vielä lisää, sitä saattaa sentään olla jo tarpeeksi helppo A -tasoisiin mestaruuksiin. Kokoamiskykyä hevosella on epätavallisenkin paljon. "Hienoja pätkiä se jo tekee... ja sarjassa toki jo laukkaa vaihtaa. Kunhan siihen tosiaan saa vielä lisää sitä voimaa."Se on sitten eri asia, minne matka johtaa. Vaativa B kun ei tämän hevosen kohdalla tunnu mitenkään uran päätepisteeltä.Johansson tosin kertoo, että Elmo on "ollut vähän myyntiliipasimella". Hänellä on kolme hevosta, ja käytettävissä oleva aika rajallista, joten jostakin on luovuttava.Vaikka kyse on oriista, tätä hevosta ei ole ainakaan vielä jalostusarvosteltu. Johansson osti sen kasvattaja Martina Pahkalalta. Hän oli "tilannut" tummanruunikosta Laguunasta ja Hemmingistä tummanruunikon tai mustan varsan mutta rautias syntyi. Hän kertoo "nikotelleensa hetken", mutta ostaneen sitten kuitenkin myöhemmin. "Kun näin sen kaksivuotiaana eräänä päivänä liikkuvan, niin pakkohan se oli ostaa."Vaativan B:n tulos täälläSuomenhevosten helppo A-tasoisen Winter Cupin tulos täällä