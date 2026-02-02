Unetun Elmo otti sunnuntain luokan valmisteluksi perjantaina vaativa B -voiton.
Uusi tähti suomenhevostaivaalle, Unetun Elmo hävisi Ypäjällä Vekardolle, mutta voitti vaativan B:n

Anna Johanssonin 11-vuotiaaksi kääntynyt ori omaa kokoamiskykyä vaativiin luokkiin.
