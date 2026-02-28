Kaksintaistelussa valjakko valjakkoa vastaan.
Kaksintaistelussa valjakko valjakkoa vastaan.Kuva: Anu Leppanen
Uusi valjakkoajon kisamuoto korkattiin Horse Show´ssa -"Tässä ei tarvitse tietää lajista mitään"

Musiikki raikui ja yleisö taputti, kun kuskit taistelivat toisiaan vastaan valjakkoajon kaksintaistelukilpailussa.
