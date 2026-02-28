Uusi valjakkoajon kisamuoto korkattiin Horse Show´ssa -"Tässä ei tarvitse tietää lajista mitään"

HIHS:in lauantai-illan valjakkoajon näytöskilpailussa nähtiin uusi kilpailumuoto, jossa valjakot ottavat toisistaan mittaa kaksintaisteluajossa. Kentälle rakennetaan vierekkäin kaksi tarkkuusrataa, jotka ovat toistensa peilikuvat. Valjakot kilpailevat toisiaan vastaan ja voittajat pääsevät aina seuraavalle kierrokselle toisiaan vastaan, kuten esteratsastuksen kaksintaisteluratsastuksessa."Tämä kisa on kohdistettu juuri nuorille ja junioreille. Se on mukaansa tempaava, näyttävä ja helposti rakennettava, ja sillä halutaan saada nuorisoa mukaan lajin pariin", kisaa juontanut lajilegenda Ben Simonsén kertoo.Kisamuoto oli käytössä ensimmäistä kertaa Suomessa, sillä se on tullut uutena FEI:n sääntöihin. Simonsén muistelee, että 90-luvulla HIHS:ssa on kilpailtu samanlainen valjakkokisa, vaikkei sitä lajin säännöissä tunnettukaan."Minusta tämä on kiva, kun kilpaillaan valjakko valjakkoa vastaan, se on oikeasti kilpailua", Simonsén toteaa.Kisaan oli kaavailtu 12 osallistujaa, mutta vallitsevan tautitilanteen takia osallistujamäärä kutistui neljään. Lisäksi muutaman kuski suhtautui uuteen kisamuotoon varauksella, eikä osallistunut..Kilpailun aikana nähtiin, että pienikin voi pärjätä isoja vastaan - ainakin pienellä areenalla. Nimittäin voittajaksi ajoi Anna Vilkko shetlanninponiparillaan Tallbos Gameboy ja Tallbos Gambler, joka oli aplodien perusteella myös yleisön suosikki."Oli ihan hauska ja on varmasti yleisölle kiva. Tässä ei tarvitse tietää lajista mitään, mutta pystyy silti seuraamaan", Vilkko kertoi tunnelmiaan kaksintaisteluajosta.Pienestä tilasta ja areenan kiinteästä pohjahiekasta oli pienille poneille hyötyä."Pohja on kiva vaunulle, ei ala luistamaan, joten tällaisilla pienillä ei tarvitse pahemmin jarruttaa. Sen kun ajaa kurviin."Isoilla areenoilla ja maratonilla pienet ponit eivät pärjää vauhdeissa suorilla, mutta Messukeskuksen Kultajousi-areenan pieni tila kääntyi shetlanninponien eduksi.Ratsastuskilpailuissa yleisö on hiljaa suoritusten aikana, mutta valjakkohallikilpailuissa taputtaa musiikin tahdin mukana."Valjakkokuskit ennemminkin toivovat, että kannustetaan tällaisissa kilpailuissa."Vilkolla on shetlanninponeja useampiakin ja hän on ajanut myös nelivaljakkoa. Kansainvälisiin kilpailuihin ne ovat liian pieniä, mutta muu rotu ei tulisi kysymykseenkään."Jos johonkin vaihdan, niin ylikorkeaan shetlanninponiin", Vilkko nauraa."Shetlanninponeilla on älyttömästi maalaisjärkeä ja ne ovat hirveän monipuolisia. Periaatteesta tuosta kääpiöstä saa irti saman liikkeen kuin isommasta, pitää vain tehdä töitä.".Suomen ainoa – ”Eikös siitä saa nelivaljakon, kun laittaa kaksi paria peräkkäin”