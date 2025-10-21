Uusia sääntöjä tulossa – nivelillä GP:ta ja kännykät pois verryttelystä

Kansainvälinen ratsastajainliitto FEI on julkistanut ehdotukset sääntömuutoksiin, jotka on tarkoitus hyväksyä yleiskokouksessa marraskuun alussa. Alla on koonti tärkeimmistä muutosehdotuksista este- ja kouluratsastuksessa.Yleisiin sääntöihin lisätään sääntö, jonka mukaan kaikkien kansallisten liittojen on sisällytettävä kansallisiin sääntöihinsä määräyksiä hevosten kaltoinkohtelun estämiseksi. Tällä halutaan varmistaa hevosten hyvinvointi ja eettinen kohtelu kaikkialla ratsastuksessa.Hevosten ja hevosenhoitajien hyvinvointia ajatellen tulee uusi sääntö koskien palkintojenjakoa. Illalla klo 22 jälkeen järjestettyihin palkintojenjakoihin vain kolmen parhaan ratsastajan tulee saapua ratsain.Puhelinten käyttö verryttelyalueella tulee olemaan kiellettyä ensi vuoden alusta. Ratsastajat eivät ratsastaessaan saa pitää puhelinta tai vastaavia laitteita korvillaan, eivätkä soittaa puheluita. Yhden korvanapin käyttö verryttelyalueella on kuitenkin sallittua, mikäli se ei vaaranna turvallisuutta. Säännön yksityiskohdat voivat tarkentua lajikohtaisissa säännöissä. Esimerkiksi esteratsastuksessa kaikki puhelimen ja korvanappien käyttö verryttelyalueella kilpailun aikana on kokonaan kiellettyä.Varoitusten ja keltaisen kortin rinnalle tulee uusi sanktio, kun tuomaristo voi antaa ratsastajalle ”rekisteröidyn varoituksen”, jolla on seuraamuksia eri lajeissa. Esteratsastuksessa kahdesta tai useamammasta ”rekisteröidystä varoituksesta” 12 kuukauden sisällä seuraa 1000 Sveitsin frangin sakko sekä kuukauden kilpailukielto. Kenttäratsastuksessa kolmesta rekisteröidystä varoituksesta 24 kuukauden sisällä seuraa kahden kuukauden kilpailukielto. Valjakkoajossa puolestaan kolme rekisteröityä varoitusta 12 kuukauden sisällä johtaa kahden kuukauden kilpailukieltoon.Sallittujen varusteiden listaukset tullaan siirtämään lajisäännöistä omaksi dokumentikseen, jossa on erikseen osio jokaiselle lajille. Tämä alkaa vuoden alusta esteratsastusta lukuun ottamatta, missä muutos tapahtuu vasta 2027. Muutoksen syynä on varusteiden jatkuva kehittyminen ja muuttuminen. Lajisäännöistä erillisenä muutoksiin on mahdollista reagoida nopeammin myös sääntöjen osalta..KouluratsastusSuurin sääntömuutos koskee suitsitusta, sillä FEI on nyt hyväksymässä nivelsuitsituksen CDI3* ja CDIO3* kilpailuissa. Lisäksi suunnitteilla on sääntömuutos, joka kieltäisi kankisuitsituksen junioriluokissa. Mikäli tämä toteutuu, se tulisi voimaan vasta 2027.Kouluratsastussääntöihin on tulossa muutos koskien yhtäjaksoista vastustelua. Hylkäyksen rajana on ollut yli 20 sekuntia kestänyt vastustelu suorituksen aikana. Nyt sääntö tulisi koskemaan myös aluetta kilpailuradan ympärillä ennen suoritusta. Myös kaikenlainen ulkopuolinen apu (ääni, kyltti, korvanapit) ovat kiellettyjä siitä hetkestä, kun ratsukko saapuu kilpailuradan ympäröivälle alueelle.Sama koskee verisääntöä. Aiemmin tuomari C on voinut hylätä suorituksen huomatessaan hevosessa verta suorituksen aikana. Nyt sääntö on voimassa siitä hetkestä alkaen, kun ratsukko saapuu rataa ympäröivälle alueelle.Myös verisääntöön on tulossa tarkennus. Aiemmin hylkäykseen on johtanut tuore verijälki hevosen suussa tai kannusten alueella, nyt sääntö koskee koko suun aluetta.Kouluratsastusohjelmien lopussa annettavien yhteispisteiden sanamuoto vaihtuu. Yleisvaikutelman sijaan tullaan antamaan pisteet harmoniasta ja koulutusskaalan (training scale) esittämisestä.Lisäksi jatkossa koulukilpailujen järjestäjä voi laittaa verryttelyalueelle paikallaan olevan videokameran nauhoittamaan tai lähettämään suoratoistoa, jota voidaan näyttää kilpailupaikalla..Kyra Kyrklund FEI:n uudessa kouluratsastustyöryhmässä - iso kansainvälinen sääntöuudistus tulossa kouluratsastukseen vuonna 2026.EsteratsastusSuurin muutos on edellä mainittu puhelinkielto verryttelyalueella, eli puhelimen ja kuulokkeiden käyttö on kokonaan kielletty verryttelyalueella kilpailun aikana ratsastajan ollessa hevosen selässä.Ilmalla täyttyvien turvaliivien eli paukkuliivien mahdolliseen täyttymiseen radan aikana on tehty tarkennuksia. Mikäli liivi täyttyy esimerkiksi kieltäytymisen ja esteen hajoamisen vuoksi radan aikana ja aika pysäytetään esteen korjaamisen ajaksi, ratsastaja voi ottaa liivin pois ja häntä saa auttaa tarvittaessa. Aika ei lähde käyntiin ennen kuin liivi on riisuttu. Samoin jos liivi täyttyy suorituksen aikana, ratsastaja voi pysähtyä ja ottaa liivin pois. Hän ei saa tästä rangaistusta, mutta aikaa ei pysäytetä.Arvostelumenetelmän A ja C aikaratsastusluokissa on tulossa muutos. Ratsastajien jotka haluavat ratsastaa luokassa koulutusmielessä, on ilmoitettava asiasta järjestäjälle etukäteen ja heidät sijoitetaan luokan alkuun. Jos tätä ei tehdä, ratsukon suoritus voidaan hylätä.Esteratsastuksen verisääntöön tulee täsmennyksiä. Jos hevosesta löytyy verta kilpailun aikana (verryttelystä kilpailun jälkeisiin tarkistuksiin) ja se on johtunut varusteesta tai on ratsastajan aiheuttamaa, vastuussa oleva henkilö saa siitä ”rekisteröidyn varoituksen”. Kahdesta tai useamammasta ”rekisteröidystä varoituksesta” 12 kuukauden sisällä seuraa 1000 Sveitsin frangin sakko sekä kuukauden kilpailukielto.Muissa kilpailun aikana huomatuissa tapauksissa, joissa hevosella huomataan verta (esimerkiksi hevonen on purrut huultaan tai nenästä tulee verta), toimihenkilöt voivat pyytää huuhtelemaan tai pyyhkimään veren pois ja antaa ratsukon jatkaa kilpailua, mikäli hevonen on kilpailukunnossa. Tässä tapauksessa ratsastaja ei saa varoitusta. Kaikissa tapauksissa hevonen saa jatkaa kilpailua vain, jos tuomaristo kilpailun eläinlääkärin kanssa on todennut hevosen olevan kunnossa kilpailemaan.Jatkossa esteratsastajien ei tarvitse tervehtiä kilpailun tuomaristoa ennen suorituksen aloittamista.Estesäännöistä poistetaan useita arvostelumenetelmiä, kuten masters, hit & hurry ja kaksintaistelu. Arvostelumenetelmiä ei enää käytetä.Gran Prix -luokissa kaikki puhtaat radat jatkavat toiselle kierrokselle, vaikka määrä olisi suurempi kuin alun perin kutsussa määritelty prosenttiosuus..Lue sääntömuutosehdotusten muistiot kokonaan:Yleinen osaKouluratsastusEsteratsastus