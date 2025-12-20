Uutta syyskokousta ei SRL:ssä ainakaan vielä päätetty – Savilahti-Bäckman ei anna periksi

Suomen Ratsastajainliitto käsitteli hallituksen kokouksessaan 10.12. Friskalan Ratsastajien vaatimusta uudesta syyskokouksesta. Pöytäkirjasta ei ilmene selvää kantaa kokouksen järjestämisestä, ja lajiliitto kertoo konsultoivansa myös kokouksen puheenjohtaja Tarja Wistiä. Turkulaisseuran puheenjohtaja Päivi Savilahti-Bäckman kertoo lajiliiton vastanneen hänelle toiminnanjohtaja Jukka Koiviston allekirjoittamalla sähköpostilla myös henkilökohtaisesti 16.12. "Vastauksessa todettiin, että asioita käýtiin heidän mielestään syyskokouksessa riittävästi läpi ja että liitto ei olisi 'tässä vaiheessa valmistelemassa ylimääräistä yhdistyksen kokousta joulukuulle'.""En ole lainkaan samaa mieltä asioiden läpikäymisestä, sillä ne olivat päätösesityksiä, eikä niistä päätetty. Aion tietenkin jatkaa ylimääräisen kokouksen vaatimista. Olen valmis niihin toimenpiteisiin, jotka tämän asian hoitamiseen tarvitaan", Savilahti-Bäckman sanoo. Hän pitää esityslistalla olleita esityksiä tärkeinä, sillä ne ovat jo aikaisemmin, vuoden 2024 syyskokouksessa, hallitukselle annetun ponnen mukaisia."Kun liittokokous esittää tällaisen ponnen hallitukselle, siihen on syytä suhtautua äärimmäisen vakavasti.""Vastasin liitolle näillä sanoilla: Kiitos vastauksesta. En ole kuitenkaan kanssanne samaa mieltä. Friskalan ratsastajien päätösesityksiä ei käsitelty yhdistykselle kuuluvalla tavalla. Vaadin edelleen ylimääräisen kokouksen järjestämistä ensi tilassa. Harkitsen tarvittavia jatkotoimenpiteitä.".Läpinäkyvyyttä SRL:n päätöksentekoon ja rahankäyttöön – kysymyksiä ja päätösesityksiä syyskokoukselle Friskalan Ratsastajilta.Friskalan Ratsastajat ei ole tyytyväinen Ratsastajainliiton syyskokouskäsittelyyn – vaatii uutta kokousta