Päivi Savilahti-Bäckman. Kuva: Leena Alerini

Ratsastusuutiset

Uutta syyskokousta ei SRL:ssä ainakaan vielä päätetty – Savilahti-Bäckman ei anna periksi

Friskalan Ratsastajat haluaa uuden syyskokouksen, SRL ei vaikuta olevan asiasta yhtä innostunut.