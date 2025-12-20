Päivi Savilahti-Bäckman.
Päivi Savilahti-Bäckman. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Uutta syyskokousta ei SRL:ssä ainakaan vielä päätetty – Savilahti-Bäckman ei anna periksi

Friskalan Ratsastajat haluaa uuden syyskokouksen, SRL ei vaikuta olevan asiasta yhtä innostunut.
