Jippikayhei on vasta noussut Pohjola -sarjan tasolle.
Jippikayhei on vasta noussut Pohjola -sarjan tasolle. Kuva: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

Vain kolme ratsukkoa viimeisessä suomenhevosten Pohjola-sarjan osakokeessa – Haukilehto kaksoisvoittoon

Voitot nostivat Haukilehdon Pohjola -sarjapisteiden kärkikahinoihin ennen syyskuun finaalia.
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Linnea Haukilehto
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