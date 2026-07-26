Vain kolme ratsukkoa viimeisessä suomenhevosten Pohjola-sarjan osakokeessa – Haukilehto kaksoisvoittoon

Viimeisessä suomenhevosten Pohjola GP -sarjan osakilpailussa nähtiin vain kolme ratsukkoa. Linnea Haukilehto kilpaili kahdella hevosella, Vaahterikon Ryminällä (Corleone - Repeläinen - Repen Poika) ja Jippikayheillä (Kiripassi - Ruusumuisto - Jeppo), ja Neea Ahlroos Laukkaneilikalla (Kiripassi - Hilun Pirpsu - Turon Loppi). Haukilehto sanoo, että ratsukkoja oli harmittavan vähän. "Viime viikonloppuna oli mestaruuskisat, ehkä kaikki eivät jaksaneet lähteä peräkkäisinä viikonloppuina kilpailemaan. En osaa sanoa", ratsastaja pohtii. Lähtijämäärät ovat laskeneet tänä vuonna – erityisesti suomenhevosluokissa.”Meitä on muutenkin pieni porukka. Tiedän ainakin pari hevosta, jotka eivät olleet tänä vuonna kilpailukuntoisia. Kilpailijamäärät vaihtelevat vuosittain, mutta tämä vuosi on ollut ehdottomasti hiljaisempi.”Ahlroos suoriutui perusradasta neljällä virhepisteellä, Haukilehto molemmilla hevosilla puhtaasti. "Rata oli sopiva, ei kauhean tekninen. Jippikayhei oli hyvässä vireessä. Ryminä hyppäsi myös kauheen hyvin, vaikka mestaruusviikonloppu painoi taustalla. Tuli hyvä rundi", ratsastaja sanoo. Ratsastaja ei joutunut uusimaan itseään vastaan, joten tuloksissa lukee, että Haukilehto olisi vetäytynyt uusinnasta."Keskustelimme kisajärjestäjien kanssa, miten toimitaan. Alun perin Jippikayhei laitettiin ykköseksi, koska sillä oli parempi aika. Setvimme sitten asiaa, ja huomasimme, että sääntöjen mukaan hevoset saavat jaetun ensimmäisen sijan", ratsastaja kertoo. .Haukilehto on tyytyväinen kaksoisvoittoon, vaikka lähtijämäärät jäivätkin harmittamaan."Eihän tuosta kilpailua päässyt syntymään. Mutta hevoset hyppäsivät hyvin ja puhtaasti. Toivottavasti jatkossa on enemmän lähtijöitä."Pohjola-finaali käydään syyskuussa. Uusimman osakokeen jälkeen Haukilehto on päässyt tuloslistan kärkisijoille.Ennen Pohjola-sarjan finaalia ja kuninkaallisia on luvassa suomenhevosten derby Ypäjällä. Haukilehto starttaa siellä ensimmäistä kertaa Jippikayheillä. "Tähän asti se ei ainakaan ole tuijotellut mitään. Ei valmistella mitenkään erikoisesti. Ollaan hypätty jo nurmella tänä kesänä, ja se meni hyvin. Varmaan hypätään joitain maastoesteitä.”Tällä hetkellä Haukilehdon hevoskaartiin ei näytä tulevan muutoksia. Ypäjä Rokki (Ponuveikko - Natsos - Samuli) saattaa nousta ensi vuonna Pohjola-sarjaan ja mestaruustasolle. "Se on tosi hauska tapaus, semmoinen energinen ja varovainen hyppääjä. Nuori hevonen, joka tarvii lisää rutiinia", Haukilehto päättää. .Myrkyn osakokeen tulokset täällä. .Myrkyssä selviää suomenhevosten estemestaruus – Linnea Haukilehto havittelee jälleen kultamitalia.Paletin Liekki sai ensimmäinen kultamitalinsa, vaikka sillä oli hetken aikaa "liian lyhyet jalat"