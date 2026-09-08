Kassander ei arvostanut Munchenin kisaolosuhteita.
Kassander ei arvostanut Munchenin kisaolosuhteita. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Valjakon MM-kisat menivät Talvikki Järvisen hevosten osalta huuteluksi

Suomen valjakkojoukkue kävi Münchenissä MM-kilpailuissa. Sieltä ei saatu sitä tulosta mitä toivottiin.
Julkaistu
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