Valjakon MM-kisat menivät Talvikki Järvisen hevosten osalta huuteluksi

Münchenin hevosyksiköiden eli singlejen MM-kisoissa Suomi, Talvikki Järvinen Kassander, Eveliina Koivula Judym ja Leena Kalalahti Intercity, otti 18 maan joukkuekisassa sijan 11. Sveitsin joukkue voitti, Hollanti otti hopeaa ja Ranska pronssia. Kultamitalijoukkue otti voittonsa lukemin 251,97. Suomi otti 78 virhepistettä enemmän: 329,92.Sija ei ollut huono, ja hyvääkin kisoissa oli, mutta paljon parempaa lähdettiin hakemaan.Talvikki Järvinen kertoo, että hänen kohdaltaan kisat menivät kerta kaikkiaan pieleen jo talliolosuhteiden takia, kun hevoset laitettiin vierekkäisiin karsinoihin. Hän oli ottanut varmuuden vuoksi kaksi hevosta mukaan, Kassanderilla oli varahevosena Danser T. Tällä kertaa vara kaatoi veneen, eikä ratkaisua löytynyt, vaikka Järvinen oli varustautunut kahdella valmentajallakin. Maajoukkuevalmentaja Axel Olinin lisäksi mukana oli hänen oma valmentajansa Rudolf Pestman. "Ei kukaan keksinyt että mitä tehdä, kun se ei onnistunut, että kisapaikalla olisi voinut vaihtaa karsinapaikkaa", Järvinen toteaa.Syynä oli pääasiassa se, että Kassander ja Danser T laumautuvat kisamatkoilla niin voimakkaasti, että ero suorituksen ajaksi ei niille käy. Hevoset alkavat hermoilla ja hirnua toistensa perään."Se meni huuteluksi."Järvinen myöntää, ettei muistanut, että näin voi käydä. Kassanderin hermoilu tuli tutuksi alkuaikoina sen jälkeen kun hän ruunan osti, mutta hevonen on vuosien mittaan jo rauhoittunut. Tai niin Järvinen ainakin luuli. "Mutta eihän tuollaiset asiat korjaudu. Danser oli lisäksi ihan turhaan mukana. Ei sitä tarvittu mihinkään.""Kun lisäksi vielä kisa-alue oli sellainen tosi pieni ja kaikki tapahtui sillä pienellä alueella valtavassa metelissä, Kassander keräsi kierroksia jokaisena kisapäivänä ja oli ajoittain jopa vaarallinen ajaa. Lopussa se oli sitten väsynyt", Järvinen harmitteli. Hän huomasi jälleen, miten tärkeää on päästä kilpailun lomassa pois hälinästä edes lyhyeksi ajaksi. "Maratonille kun lähdettiin sijalta 30, se oli koko päivän kuunnellut jo sitä melskettä."Mutta hevosurheilu on hevosurheilua, Järvinen summasi. Tästä otetaan opiksi. "Eihän tuollaisia meluisia kisaolosuhteita voi kotona treenatakaan. Eikä varmaan kannatakaan", keskiviikkona kotiin palaava Järvinen hän naurahti. Kisakausi ei suinkaan ole vielä ohi. Seuraavaksi Järvinen suuntaa Ypäjän valjakkoSM:iin lokakuun alussa, jossa starttaa tietenkin ennakkosuosikkina."Katsotaan nyt ketä sinne lähtee ja alkaako Kassanderilla on helpotettu talvikausi, eli loma. Danser varmaan ainakin."Joukkuetulokset täälläValjakkoajon MM-kilpailut, Saksa6.9. hevosyksiköt, lopputulokset, lähti 851) Stefan Ulrich - Bombardier, SUI 127,572) Mario Gandolfo - Favela, SUI 128,933) Anna Unzeitig - De Niro, GER 131,19…45) Talvikki Järvinen – Kassander, FIN 167,20…48) Eveliina Koivula – Judym, FIN 167,78…66) Leena Kalalahti – Intercity, FIN 184,42.Valjakot hakevat hyvää joukkuetulosta MM-kisoista: "Nyt mennään kovaa"