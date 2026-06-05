Ben Simonsenia harmittaa, että niin pienestä jää kiinni.
Ben Simonsenia harmittaa, että niin pienestä jää kiinni. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Valjakkoajajat eivät saa SM-kisoja tänä vuonna

Savijärven isäntä Ben Simonsen toteaa tilanteen.
Julkaistu
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