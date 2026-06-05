Valjakkoajajat eivät saa SM-kisoja tänä vuonna

Vuonna 2026 valjakkoajajat eivät ole saamassa Suomen mestaruuksia, vaikka aiemmin keväällä siinä uskossa vielä oltiinkin ja Ben Simonsen oli lupautunut järjestämään SM-kisat kartanollaan Savijärvellä. Suunnitelmat oli kuitenkin muutettava, sillä paljastui, että Suomen mestaruuksia ei voi järjestää, jos lajissa ei ole kolmea kansallista kisaa ennen niitä. "Ei vaan ole järjestäjiä, vaikka kilpailijoita on enemmän kuin koskaan", Simonsen harmittelee. "SM-kisat eivät ole mikään tuottoisa kilpailu järjestäjälle."Simonsen sanoo, että Savijärven tilat ovat veloituksetta käytettävissä, jos siellä joku seura haluaa kilpailut järjestää. "Tänne vaan järjestämään!"Seuraavat kisat ovat Vaasassa ja Simonsen on siellä ratamestarina. "Sinne on tulossa yli 30 hevosta." Vaasassa ajetaan muutamankin rodun mestaruudet, muun muassa suomenhevosten. Vuoden toiset kisat ovat Savijärvellä heinä-elokuun vaihteessa ja Ypäjällä ajetaan syys-lokakuussa kolmannet kilpailut. Viime vuonna SM-kisat vaihdettiin lyhyellä varoitusajalla Vermosta Ypäjälle, kun kävi ilmi, että Vermo ei sittenkään ehdi valmistua. Se ei ole kilpailukäyttökunnossa vieläkään, Simonsen kertoo tietävänsä."Se on kuitenkin niin äärettömän hyvä idea, että sitä kannattaa odottaa. Keskeneräinen työmaa on keskeneräinen työmaa."Simonsen iloitsee sen sijaan uudesta olkapäästään, joka vaihdettiin huhti-toukokuun vaihteessa."5 viikkoa vanhalla olkapäällä mennään. Säryt jäivät leikkauspöydälle, mutta lihakset täytyy kuntouttaa, ennen kuin valjakon ohjaksiin voi mennä", hän tuumaa. ."Kivaa, että kaksi pappaa otti kärkisijat" – Talvikki Järvinen kehui hevosia ja moitti itseään.60-vuotias Ben Simonsen: Kasvatuksen kustannukset tuntuvat jopa Savijärven kartanolla