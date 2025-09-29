ValjakkoSM: Talvikki Järvinen kisauupumuksesta huolimatta voittoon, poneissa Aino Leinon panostus kouluun kannatti

Valjakot pääsivät vihdoin mittelemään SM-mitaleista, kun elokuussa peruuntuneen Vermon kilpailu siirrettiin Ypäjälle.

Hevosissa voittoon ajoi tuttu pari, moninkertainen Suomen mestari Talvikki Järvinen Danser T:llä. Koulukokeessa edelle kiilasi Leena Kalalahti Intercityllä, mutta maratonin kolmas sija ja puhdas tarkkuuskoe takasivat kultamitalin Järviselle.

Hopea meni Elna Jokiselle ja Doratolle, pronssia otti Eveliina Koivula ja Judym.

Ennen kilpailua Järvinen jopa pohti kilpailuista poisjäämistä.

"Mun inspiraatio kilpailuihin oli nolla. Oli kivat kisat, mutta en tiedä mikä kilpailu-uupumus on tullut. Oli aika lähellä, etten lähtenyt ollenkaan kilpailuun. Sukulaiset sanoivat, että on pakko lähteä", Järvinen nauraa.

Asiaan vaikutti myös se, että hän halusi kunnioittaa osallistumisellaan kilpailujärjestäjiä.

"Kun kaikkien näiden vaikeuksien jälkeen saivat SM-kilpailut järjestettyä. Ajankohta oli hankala."

Ponien kärkinimet joutuivat jäämään pois kisasta, sillä ne kilpailivat vielä viikko sitten MM-kilpailuissa Ranskassa.

Järvinen kilpaili Ypäjällä vain Danserilla, sillä nuorempi Kassander ei Ypäjällä viihdy. Viime vuoden SM-kisassa se meni nurin maratonilla, ja heinäkuun PM-kilpailuissa Järvinen putosi sen vaunuista renkaan osuessa maasta pistävään juurakkoon. Kuski ei ole siitä vieläkään täysin toipunut.

"Vaivaa se vielä, mutta ei se elämistä haittaa."

Suurin syy Kassanderin kotiin jättämiselle oli kuitenkin se, että koulukoe ajettiin keskikentällä. Se on sille haastava paikka, mutta myös Danserin kanssa tuli pieniä virheitä.

Pohja on raskas vaunuille ja kenttä on juuri valjakkokouluradan kokoinen, mutta radan ympärille ei jää lainkaan tilaa.

"Se ei sovi minun hevosilleni. Se on aivan liian raskas ja ihmiset nojailevat aitoihin. Siellä tulee virheitä."

Jo kauden alussa suunnitelmana oli ottaa kausi 17-vuotiaan Danserin kanssa kilpailemisen suhteen kevyemmin. Sama suunnitelma on ensi kaudelle, mutta pitkiä kisamatkoja sen kanssa ei enää tehdä.

Hevonen on edelleen huippukunnossa, mutta sen keuhkot eivät kestä pitkiä matkoja kuorma-autossa.

"Se matkustaa niin, että se tuijottaa ikkunasta ulos pää pystyssä. Ja kun kaulan mittaa on, niin liman poistuminen on tosi iso haaste."

Järvisen hevoset eivät ole kuljetuksessa kiinni, jotta ne voivat laskea päänsä alas.

"Mutta Danser haluaa tuijottaa ikkunasta maisemia. Kun matkustan paljon yksin, mun pitää kahden tunnin välein pysähtyä ja antaa sille lattialta jotain, jotta se laskee päänsä. Muuten se matkustaa hyvin, mutta sen keuhkoille ei ole hyväksi."