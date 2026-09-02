Valjakot hakevat hyvää joukkuetulosta MM-kisoista: "Nyt mennään kovaa"

Nelivaljakot kilpailivat MM-mitaleista Aachenissa, mutta hevosyksiköiden maailmanmestaruus ratkotaan tämän viikon aikana Saksan München Riemissä. Suomen joukkueessa on kolme valjakkoa, Talvikki Järvinen ja Kassander (Eebert - Indurain), Leena Kalalahti ja Intercity (Lou Reed - Bojkot) sekä Eveliina Koivula ja Judym (Wolf's Panther - Alhijaz xx). Groomeina eli vaunuavustajina toimivat Aino Ahopelto, Vilma Ylitalo ja Veeti Hiltunen. Kilpailupaikalle on matkustanut myös Järvisen kokenut Danser T (Plain's Liberator - Fabricius), joka toimii joukkueen varahevosena.Joukkue on sekoitus kokemusta ja ensikertalaisia. Järvinen ja Kalalahti ovat kilpailleet MM-tasolla jo useita kertoja, mutta heidän hevosensa ovat ensikertalaisia. Koivula puolestaan osallistuu ensimmäiseen MM-kisaansa, mutta Judym on kisannut jo kahdet MM:t.Kalalahti ja Koivula valmistautuivat kisaan Saksan Drebkaussa, jonne he jatkoivat suoraan Mørkøvin kisoista pari viikkoa sitten. Drebkaussa järjestettiin 2019 parivaljakoiden MM-kisat."Se on tosi hieno kilpailualue, jossa on koko ajan esteet, kouluradat ja tarkkuusradat käytettävissä, eli meillä on ollut loistavat mahdollisuudet treenata hevosia", Kalalahti kertoo.Suomesta ei löydy kansainvälisen tason vesiestettä, mutta Drebkaussa niitä oli käytettävissä jopa kaksi. "Valmistautuminen on nyt ihan mintissä, mutta katsotaan, onko hevoset sitä sitten kisassa", Kalalahti nauraa.Maanantai-iltana Münchenin estealueet eivät olleet vielä auki tutustumiseen, mutta paikka on tuttu suomalaisille viime vuoden MM-esikisasta. Viime vuonna kisat pilasi jatkuva sade, mutta nyt sääennuste vaikuttaa hyvältä."Viime vuonna kaikki meni niin vihkoon, että tänä vuonna ei voi mennä huonommin!"Kalalahti on jo kokenut ajuri MM-tasolla niin poni- kuin hevosyksiköissäkin, mutta Intercitylle kisat ovat ensimmäiset. "Sillä on hirveästi kapasiteettiä ja laatua, mutta ollakseen ruuna, se on aika tammamainen."Kuun ja taivaankappaleiden asennot tuntuvat vaikuttavan 16-vuotiaaseen Intercityyn, eikä yhden päivän hyvä fiilis välttämättä jatku seuraavana päivänä. Välillä tulee jännitystä tai hermostumista."En aina ymmärrä sitä ihan 100 prosenttisesti. Olenkin sanonut, että kun alan ymmärtää sitä 100 prosenttisesti, saavutan varmaan jotain suurta", Kalalahti nauraa ja jatkaa:"Ihana hevonen, mutta hassulla tavalla haasteellinen. Voi olla oikeinkin hyvä, mutta voi mennä ihan vihkoon. Mutta hemmetin hyvässä kunnossa se on, siinä ei ole mitään epäilystä."Ajurilla puolestaan pieni hermopinne ristiselässä muistuttaa kevään loukkaantumisesta vaunujen kaatuessa, mutta sitä ei huomaa ajaessa eikä se haittaa suorituksia."Onnettomuus on mennyttä ja nyt mennään kovaa", Kalalahti toteaa.Suomalaiskolmikko osallistuu myös joukkuekisaan ja päätavoite on saada hyvä joukkuetulos. Joukkuekisassa joka osakokeen kaksi parasta tulosta lasketaan kokonaispisteisiin."Se vaatii jokaisen yksilön onnistumista, mutta jos joku meistä kolmesta ei onnistu jossain osakokeessa, toivotaan, että ne kaksi parasta olisivat niin hyviä, että sijoitukset olisivat mahdollisimman korkeat joukkuekisassa."Kisaan osallistuu 85 valjakkoa ja osallistujalistan mukaan 18 maata voi asettaa kisaan joukkueen. Suomella on hyviä hevosia kaikkiin osakokeisiin, mutta huipputasolla tarvitaan nappisuoritus oikeassa paikassa oikeaan aikaan sekä hieman onnea. Kalalahti ei halua liikaa spekuloida etukäteen, mutta myöntää, että sijoitus kymppisakkiin olisi oikein hyvä saavutus ja top5 aivan huippuonnistuminen. "Se on mahdollista, mutta siihen tarvitaan vähän tuuria ja jollekin ehkä vähän epäonnea. Mutta niinhän se aina kilpailuissa menee.".Heidi Koski kovatasoisen kisan neljäs ensi vuoden MM-areenalla.Eksoottisessa paikassa kisattu ikäluokkien EM oli pitkä ja rankka opintomatka: "Nyt he käsittävät, kuinka paljon työtä vaaditaan"