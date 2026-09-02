Leena Kalalahti, groomi Aino Ahopelto ja Intercity.
Leena Kalalahti, groomi Aino Ahopelto ja Intercity. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Valjakot hakevat hyvää joukkuetulosta MM-kisoista: "Nyt mennään kovaa"

Leena Kalalahti ja Eveliina Koivula valmistautuivat MM-kisoihin huippuolosuhteissa Saksassa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi