Valtakirjat – tarpeellisia vai menneen talven lumia? Kerro mielipiteesi

Yksi kokousedustaja käyttää varsinaisen jäsenen ääni- ja puheoikeutta kokouksessa. Henkilö saa edustaa enintään kolmea jäsentä. Varsinaisella jäsenellä on yksi ääni jokaista alkavaa 50 henkilöjäsentä kohti. Seurat, tallit ja yhteisöjäsenet käyttävät äänioikeuttaan antamalla valtakirjan haluamalleen henkilölle, joka käyttää ääniä ja edustaa heitä sovitulla tavalla kokouksessa. Äänimäärää rajoittaa kuitenkin saapuvilla olevien edustajien yhteinen äänimäärä. Varsinaisten jäsenten edustaja ei saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin enintään 1/10 kokonaisäänimäärästä. Jos äänimäärä on suurempi, käytetään äänileikkuria. Yhteisöjäsenillä, kuten jäsentalli tai muu yhteisöjäsen, on kokouksessa yksi ääni, eivätkä he saa äänestää suuremmalla kuin 1/4 kokonaisäänimäärästä. Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, liiton henkilökunnalla ja SRL:n hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Hallituksen jäsen voi edustaa varsinaista jäsentä, jolloin hänellä on äänioikeus. Edustajana oleva hallituksen jäsen on esteellinen äänestämään vastuuvapaudesta ja tilintarkastajan valinnasta. Kokoukseen saavat osallistua ilman puheoikeutta myös ne varsinaisten jäsenten jäsenet, jotka eivät ole kokouksessa valtuutettuina edustajina.