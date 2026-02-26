Vanhat loimet uusiokäyttöön tyylikkäiksi laukuiksi

Horse Show´ssa on tänä vuonna ennätysmäärä näytteilleasettajia, runsaasti yli sata. Eräs heistä on jo perinteinen laukkuvalmistaja Okay´s. Yritys on jo lähes 60 vuotta vanha ja hevosaiheisia laukkujakin on tehty jo yli 15 vuotta. Toimitusjohtaja Sami Koivunen, miten päädyitte valmistamaan hevosaiheisiä laukkuja?”No siinä kävi niin että isältäni salaa – hän oli silloin vielä toimitusjohtaja – ostin Bolognan nahkamessuilta hienoa nahkaa, johon oli painettu hevosia, ja tehtiin siitä muutama laukku kokeeksi. Ne menestyivätkin hyvin ja mentiin Ypäjälle Finnderbyyn katsomaan tätä hevostouhua. Kiinnostus oli niin suurta että päätettiin laajentaa hevoslaukkujen valikoimaa.”Koivunen kertoo, että tämän vuoden uutuustuote, hevosten loimista valmistetut laukut, ovat herättäneet suurta kiinnostusta. Mistä idea loimilaukkuihin tuli?”Täytyy heti sanoa että, että ei ollut meidän oma idea. Euralainen Sanna-Tuulia Lehtomäki oli seurannut meitä somessa ja hän otti yhteyttä ja esitteli ideansa. Lähdettiin sitten tätä kehittelemään. Loimilaukun tekeminen on kokonaan erilaista kuin nahkalaukun, joudumme purkamaan loimen, poistamaan sen vuorin ja käsittelemään sen ennenkuin laukkua päästään tekemään. Mallit ovat omiamme.”Koivunen kertoo että mahdollisuus teettää nimenomaan oman hevosen loimesta laukku on kiinnostanut todella monia.”Se on varmaan tunnekin, joka siinä vaikuttaa, halutaan jotain omasta rakkaasta hevosesta. Joskus voi olla niin, että hevonen on jo edesmennyt mutta sen loimia on vielä tallella. Moni haluaa muiston.”Lähes 60-vuotiaalla perheyrityksellä on myös jatkaja.”Poikani Samuli on muualla päivätöissä, mutta heti neljältä kun hän tulee kotiin hän alkaa ommella laukkuja”, kertoo Sami Koivunen tyytyväisenä. ”Semmoista yrittäjän elämää.”Sami Koivunen tai vaimonsa Iris Kupi-Koivunen eivät itse ole koskaan kiivenneet hevosen selkään. Vielä.