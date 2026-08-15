Lauantai-illan huumaa 40 tuhannen yleisön edessä – Henri Ruoste starttaa kür-finaalin ensimmäisenä, Suomen aikaa klo 20

Enimmäismääräsäännöt koskien osallistujia yhdestä maasta ja yksi poisjäänti aiheuttivat sen, että sijalle 21 ratsastanut Henri Ruoste oli yhtäkkiä sijalla 18 ja joutui pyörtämään ennakkopuheensa ja osallistumaan vapaaohjelmaan.Tämä tuli yllätyksenä. Hän oli suunnitellut ohjelman GP specialiin asti, suunnitellut ratsastaa sen kunnianhimoisesti, mutta hallitusti - ottamatta mitään ylimääräisiä riskejä, mahdollisimman helposti hevoselle. Siitä eteenpäin hän ei ollut ajatellut. Kür-luokkaan osallistumista hän ei suostunut edes puntaroimaan, vaan piti itsestään selvänä, että mukaan ei mahduta. Nyt hän lähtee parrasvaloihin, lauantai-illan huumaan tilanteessa, sillä Tiffanys Diamondin uraa ajatellen ei olisi ollut lainkaan huonoa jättää hyvin mennyt Aachenin kokemus GP specialiin ja jatkaa paluuta radoille vähän pienemmissä ympyröissä. Ruoste kavahtaa "liian isoja ympäristöjä" tammallaan, joka on erittäin herkkä ja reaktiivinen ulkopuolisen maailman suhteen. Toisaalta, tekeminen Aachenissa on ollut lupaavaa ja antanut viitettä, että hevonenkin on ehkä jo kypsynyt. "Se on se ympäristö, hälinä ja kaikki mitä siinä on. Kun olen ollut sen kanssa yksin areenalla areena-aikaan, ei ole mitään ongelmia", Ruoste sanoo. "Tietysti täytyy mennä ja tehdä erilaisissa ympäristössä, mutta meidän valmistautuminen on ollut tosi ohut eikä hevonen ole kisarytmissä vielä. Ja meillä on kotona tosi rauhallista. Kun rauhallisesta kodista tulee tänne, joutuu aika syvään päätyyn."Hänen mielestään mahdollisuus küriin oli lähinnä teoreettinen."Kür on rutinoidumpien hevosten homma", Ruoste linjaa. Toki silloin osallistutaan, jos sellainen tilanne ilmaantuu. Tilanne ilmaantui. Jo aiemmin Ruoste on kertonut, että Tiffanyn ohjelma on Kontestron vanha, tammaa varten hieman sovitettu ja helpotettu ohjelma. Tässä järjestyksessä, alkaen klo 20 Suomen aikaa: Henri Ruoste Tiffanys Diamond FINLarissa Pauluis Flambeau BELDinja van Liere Mauro Turfhorst N.O.P. NEDSimone Pearce Will Marq AUSFrederic Wandres Bluetooth OLD GERIsabel Freese Total Hope OLD NORSandra Sysojeva Maxima Bella POLNadja Aaboe Sloth Favour Gersdorf DENRaphael Netz Great Escape Camelot GERBecky Moody Jagerbomb GBRMaria von Essen Invoice SWEDaniel Bachmann Andersen Flash Gordon 37 DENMarieke van der Putten Zantana RS2 Old N.O.P. NEDJustin Verboomen Zonik Plus BELCharlotte Fry Glamourdale GBRCathrine Laudrup-Dufour Mount St John Freestyle DENCarl Hester Fame GBRIsabell Werth Wendy de Fontaine GER