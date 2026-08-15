Kür-luokassa tänään. Kuva: Outi Räisänen

Ratsastusuutiset

Lauantai-illan huumaa 40 tuhannen yleisön edessä – Henri Ruoste starttaa kür-finaalin ensimmäisenä, Suomen aikaa klo 20

Tässä ei pitänyt näin käydä, mutta tässä kävi näin.