Veera Nykänen otti uransa toisen senioreiden SM-kullan. Ratsuna Mini Magic.
Veera Nykänen otti uransa toisen senioreiden SM-kullan. Ratsuna Mini Magic. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Veera Nykänen nautti joka sekunnista, tuloksena SM-kulta

26-vuotias suomalainen olympiaratsastaja tekee tosissaan paluuta kilpasatulaan.
Julkaistu
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