Veera Nykänen nautti joka sekunnista, tuloksena SM-kulta

Veera Nykänen ei ollut johdossa vielä koulukokeen jälkeen, sillä Mini Magic (Mighty Magic - Clinton I) kävi hieman kuumana valkoisten aitojen sisäpuolella, mutta rataesteiden jälkeen hän siirtyi ykköstilalle ja pysyi siellä myös viimeisen osakokeen, kansallisen kolmen tähden maaston jälkeen. Lopputulokseen 40,1 pistettä sisältyy 34,9 pisteen koulu, rataesteet puhtaasti ja 5,2 pistettä yliaikaa maastossa. Edellinen senioreiden SM-mitali on vuodelta 2021.Nykäsellä on ollut taukoa, sillä Pariisin olympialaisten jälkeen hänen ykköshevosensa Sir Greg myytiin ulkomaille ja viime vuonna hän loukkaantui Keravan kisoissa. Lähtijöitä luokassa kaikkiaan kuusi. Kristina Lindblad otti Kronoksella (Ephebe For Ever - Corland) hopeaa ja Kirsi Oksanen Conbasolla (Concreto - Sofix) pronssia. Laukattavaa Keravan ratsastuskoulun laidunmailla oli reilut kolme kilometriä ja vaadittava tempo 550 metriä minuutissa.Pitkästä matkasta, Pieksämäeltä, tullut Nykänen oli mukavuustasollaan. "Oli tosi kiva rata ja Mini toimi kivasti", hän tuumaili. "Nautin joka sekunnista. On ihanaa ratsastaa kilpaa jälleen, tänään sen taas huomasi!"Kansainväliset isot suunnitelmat, kuten Los Angeles eivät todennäköisesti ole Mini Magicin heiniä."Aika sen näyttää mihin se riittää. Seuraavaksi mennään kohti neljää tähteä ja pitkä kolmonenkin vielä puuttuu. Sehän on jo 14-vuotias, joten Los ei ole meille mikään hirveän vakavasti otettava tavoite. Nouseminen sille tasolle on senkin takia epätodennäköistä, että olen kuitenkin vain yhden hevosen varassa tällä hetkellä. Kotona on vain nuoria hevosia. Brisbane ja vuosi 2032 on enemmänkin mielessä". hän toteaa. Mutta Ruotsin PM-kisoihin hän on syyskuussa menossa."Se on se seuraava päätähtäin!"Tulokset täällä .Veera Manninen jatkaa toipumista kotona: "Ei lähikuukausina satulaan" .Axel Lindbergille Teittilän ensimmäinen kaksi tähteä – kotiin Sipooseen hän ajaa Sir Greg autossaan