Veera Paloheimon Sanmouranolla on hyvät "piffipaffit", mutta helpoimmasta päästä se ei ole

”Aika ex-tempore lähdettiin”, kertoo Veera Paloheimo, joka nappasi viikonloppuna hevosellaan Santtu, eli Sanmourano Van Nova Stables (San Amour – Voltaire) Pärnun kansainvälisistä kilpailuista voitot niin intermediaire II -luokasta kuin U25 GP-luokastakin. Luokat olivat pieniä, vain kahden ratsukon luokkia, mutta voitto on aina voitto. ”Sekä Paula Nysten että valmentaja Jasmin Sikström yllytti mua, että mikset menis! Ja pari viikkoa sitten päätin mennä. Hevosen kanssa ovat auttaneet myös Ville Vaurio ja William Matthew (australialainen olympiaratsastaja ja entinen Isabell Werthin valmennettava).Paloheimo kertoo että 12-vuotias hevonen paranee kun tehtävät vaikeutuvat. "Ja sen piffipaffit on tosi hyvät."”Mutta se myös jännittyy tosi helposti ja sulkeutuu silloin vähän sisäänsä. Alussa sen kanssa yritettiin vaan selvitä radan läpi. Nyt sitä voi jo ratsastaakin."Hevonen ostettiin pari vuotta sitten Mikaela Soratien kautta. "Kun vertaa Wolleen (entinen kisahevonen Wolle Wolkenstein), joka oli niin rutinoitunut kisakonkari, niin onhan Santtu tosi erilainen.”Veera Paloheimo 24-vuotias, joten U25 -luokkia ratsukko voi kilpailla vielä ensi vuoden. Toistaiseksi hän asuu Suomessa, opiskelee hallintotieteitä Tampereen yliopistossa ja käy opiskelujen ohessa töissä.”Olisihan se kiva joskus mennä joksikin pidemmäksi pätkäksi ulkomaille treenaamaan, ehkä se on mahdollista joku päivä.”Kysymykseen, vieläkö isosisko Ella Paloheimo ratsastaa, vastaus on tämä:”Kun olin viikon ulkomaanmatkalla, Ella lainasi Santtua sillä aikaa."Ja: "Hänen oli pakko myöntää että se on aika vaikea."Paloheimo kertoo, että heillä on nuoria hevosia Saksassa, joista yksi 3-vuotias on juuri tällä hetkellä satulaan laitettavana Melinda Ignatiuksella."Sitä odotetaan takaisin.”Kauden jatko on mietinnässä.”Jo nyt tulevana lauantaina meillä on oman seuran kansalliset kisat, mennään inter II -luokka. Vähän on myös mietitty PM-reissua Ruotsiin, katsotaan nyt.”U25 GP:n tulokset täällä