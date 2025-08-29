Hietala ja Veikon Viivi kunniakierroksella.
Hietala ja Veikon Viivi kunniakierroksella. Kuva: Anu Leppänen
Ratsastusuutiset

Veikon Viivi kävi derbykentällä ensimmäistä kertaa elämässään

"Ei yhtään tiedetty, mitä se siitä tuumaa", omistaja Antila toteaa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
taitoarvostelu
esteratsastus
suomenhevonen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi