Veikon Viivi kävi derbykentällä ensimmäistä kertaa elämässään

SRK:n Taitomestari -kilpailu on startannut ensimmäisellä osakilpailullaan Ypäjällä. Kilpailu käydään kahdessa osakilpailussa (75 ja 80 cm) ja kilpailun kokonaisvoittaja määräytyy osakilpailujenyhteistuloksen perusteella. Ratsukko, jolla on suurin yhteispistemäärä voittaa Taitomestarin tittelin. Ensimmäisen osakilpailun voittivat Linne Hietala ja Veikon Viivi (Ponuveikko - Tuska-Poika) tasan yhdeksällä pisteellä.Viivi hyppäsi perjantaina ensimmäistä kertaa derbykentällä.”Ei yhtään tiedetty, mitä se siitä tuumaa. Mietittiin, että jännittyykö se, mutta se olikin todella innnoissaan ja liekeissä. Meni ihan nappiin!” hevosen omistaja ja Hietalan äiti Eeva Antila kertoo.Antila osti tamman Virroilta Mallatin Ratsutilalta hevosen ollessa 4-vuotias.”Ostin tutuista ympyröistä ja koulutin siitä eteenpäin. Viivi on superkiltti, vaikka onkin kisapaikalla aikamoinen säätäjä”, omistaja naurahtaa.Tamma on nyt 12-vuotias. Antila ei osaa vielä sanoa, miten lauantaina käy.”Lähdetään katsomaan millainen päivä tulee, jaksaako se olla terävänä myös huomenna”, hän päättää..Perjantain 80-luokassa nopeimman nollaradan tekivät Heidi Mäkinen ja Niisun Nella (Pilven Poika - Samuli). Katso luokan tulokset täältä..Perjantain 90-luokassa nopeimman nollaradan taas tekivät Emma Kauhanen ja Talvihalla (Erikasson - Luomus Jr). Katso luokan tulokset täältä.