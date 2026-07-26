"Hevonen ja kuski lepää" – Vekardo pitää pienen kesäloman ennen loppurytistystä

22 perättäistä ykkösijaa. Tällaista tikkuriviä ei halua katkaista. Päin vastoin, haluaa varmistaa, että se vielä jatkuu. Lohjalla kokoontuu sunnuntaina suomenhevosten lähes koko parhaimmisto, mutta 14-vuotiasta Vekardoa (Herkko Hurmaus . Vestella, Vispok) ei listoilla näy. Lassi Lehmusto kertoo ruunan viettävän juuri nyt pientä latautumislomaa. Loma katkeaa Myrkkyyn ja jatkuu neljän kisaviikonlopun putkena. "En mä noita muita suokkiluokkia nyt mene, ettei mene liiallisuuksiin", Lehmusto kertoo. Pohjolat ovat kalenterissa, samoin mestaruudet. Kalenteriin on ruksattu Myrkyn Ratsukarnevaalit elokuun puolessa välissä, joissa kilpaillaan viimeinen Pohjola Finnhorse Tour -osakilpailu, heti sen jälkeen voittoisa ruuna satuloidaan Ypäjän Ratsastajien riveihin joukkueSM-kisoissa Hevosopistolla, "niihin me varmaan joudutaan", ja tämän jälkeen on vuorossa suomenhevosten mestaruus Ypäjällä elokuun viimeisenä viikonloppuna ja heti sen jälkeen Wesundan finaalit syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. "Siinä sitä riittää meille tekemistä!" Lehmusto toteaa ja kertoo nauttivansa tällä hetkellä lomasta itsekin."Pari kertaa viikossa Veikko käy täällä mun luona ja keventelen sillä vähän menemään. En niinkään siksi, että sille pitäisi opettaa mitään, koska se osaa jo kaiken, vaan siksi, ettei se liho liikaa. Pieni hiki pintaan on se, millä tätä torjutaan", Lehmusto naurahtaa. Neljä tikkua lisää tietää kokonaistulosta 26 voittoa ennen vuoden loppua. Ratsukko on hankkinut ne oikeastaan kaikki helppo A -tasolta, parhaimmillaan yli 73 prosentin tuloksilla ja lähes 76 prosentin tuloksilla küristä. Onkohan vastaavaa viime aikoina nähty? Tai jopa koskaan? Onko loppuvuodesta muita kisoja tiedossa?"Voi kuule, äkkiä se rivi katkeaa. Ei siihen paljoa tarvita. Loppuvuotta en ole miettinyt, enkä varsinkaan ensi vuotta!" Lehmusto päättää. .Vekardo villitsi Horse Show -yleisön ja tuomarit."Kuumahan se on, välillä tulee harmaita hiuksia" – Lassi Lehmusto Vekardolla suomenhevosten hallimestariksi