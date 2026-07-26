Late ja Veikko.
Late ja Veikko. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

"Hevonen ja kuski lepää" – Vekardo pitää pienen kesäloman ennen loppurytistystä

Late Lehmusto on onnistunut Vekardon kanssa tällä kaudella kaikessa.
Julkaistu
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Hevosurheilu
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