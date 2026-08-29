Vekardo karkasi kärkeen, mutta niukasti – tuomarit eivät päässeet yksimielisyyteen mestaruuksien avauspäivänä

Tuomarikolmikko, Sari Leppänen, Osmo Metsälä ja Kari Vuorio, ei päässyt yksimielisyyteen voittajasta. Yhdellä se oli Vekardo, toisella Kaitaisten Veijari ja kolmannella Pörnä-Loisto. Kun kaikki pisteet oli ynnätty, johtokolmikoksi nousi Vekardo, 70,2 prosenttia, Pörnä-Loisto, 69,7, ja Savelan Puistotäti, 68,6, C-tuomari Kari Vuorion järjestys. Eli mikään ei ole kirkossa kuulutettu vielä. "Onhan se nyt näyttävä", Vuorio totesi Vekardosta (Herkko Hurmaus - Vispok). "Raamikas, iso hevonen ja Lassi on pitkä. Elegantti näky."Vuorio antoikin ypäjäläisratsukolle yli 73 prosenttia siinä missä kaksi muuta tuomaria tyytyivät 68:aan ja rapioihin. Hän kehui huolellista ratsastusta ja hevosen laatua."Kyllä siitä hevosen laadustakin pitää palkita.""Olin aika tyytyväinen kokonaisuuteen koko luokassa. Kaikki olivat tehtävien tasalla, enkä nähnyt yhtään sellaista, että olisi tullut mieleen, että nyt ollaan kyllä väärässä luokassa."Vekardo "voitti jo verryttelyssä". Lehmuston ratsastama iso ruuna uhkui rauhallista voimaa ja keräsi katseet jo ennen suoritusta. Vekardo-takissaan kentän laidalla ratsukkoa luotsannut Annu Viitanen totesi ykskantaan, että voimaa on tullut lisää ja kun se suuntautuu oikein, se näkyy kaikessa. "Kantovoima on tässä lajissa se juttu", hän summasi. . Kakkonen, Jenna Hiltusen ratsastama pörheä ruunikko Pörnä-Loisto (Lastun Leka - Assin Komu) kiri aivan lähelle, vain puolen prosenttiyksikön päähän, 69,7 lukemiin, jotka koostuivat kahden tuomarin vähän päälle 70 prosentista ja yhden tuomarin 67,8:sta. "Tänään tosi hyvä! Tietysti voisi haluta lisää liikettä ja joustoa, schwungia niin kuin saksalainen sanoo", Vuorio kehaisi. Minttu Kauniskallion ratsastamasta Savelan Puistotädistä (Lerkkana - Vihi-Totti) Vuorio "tykkää myös". "Hyvä pari, hyvä kokonaisuus."Puistotäti kuului Kaitaisten Veijarin ja Unetun Elmon kanssa niiden kolmen ratsukon ryhmään, jotka saivat 68 prosenttia tai yli.Nyt nukutaan yön yli ja sunnuntaina ratsastetaan kür, jonka prosentit ynnätään lauantain pisteisiin. Mitä pitää tehdä, jos huomenna haluaa hurmata tuomarit?"Ratsastaa tarkasti, pysyä musiikin tahdissa ja miettiä ohjelma, että se on tasapainoinen. Ei kannata esimerkiksi näyttää liikaa vaihtoja käynnin kautta, joskus niitä näkee viisitoistakin yhdessä ohjelmassa, mikä on aivan liikaa, kun periaatteessa kaksi riittää, yksi molempiin suuntiin.""Vaikeusastetta korotetaan helppo A:n raameissa. Vastalaukka voltilla ja keskiravi tulevat mieleen. Kaikki hevoset eivät siihen keskiraviin pysty."Vuorio lähti lauantaina kohti kotia tyytyväisenä, eikä palaa enää sunnuntaina tuomarin hommiin, sillä oli sopinut päivälle muuta menoa."Olen mä aikoinani paljon suomenhevosia arvostellut. Kyllä ovat muuttuneet takavuosista. Tässä tuli oikein hyvälle mielelle!".Tulokset täällä.Kommentti: Skarpatkaa, tuomaritKentän laidalla syntyi keskustelua tuomarityöskentelystä muutamankin pitkän linjan kouluratsastusihmisen kanssa. Keskustelu toki syntyi pisteytystä päivän mestaruuskisoja seuratessa, mutta laajeni kuitenkin yleisesti kouluratsastusta koskevaksi.Kotiin vietävä viesti tuomareille on: "Ratsastajat maksavat tuomaripaperista monta kymppiä osallistumismaksua, joten se täytyy laatia huolellisesti", kuten totesi esimerkiksi sh-mestaruuksien veteraani Riitta Holopainen kentän laidalta, muiden muassa."Minkä johtopäätöksen ratsastaja voi tehdä ratsastuksestaan, jos yksi tuomari antaa yhtä ja toinen toista?" Anneli Hakatie kysyi ja muistutti, että tuomarit ovat ne henkilöt, jotka kaikkein suorimmin vaikuttavat siihen, minkälaista ratsastusta areenoilla nähdään.Herää kysymys myös kirjoitettujen arvioiden tarpeellisuudesta ja funktiosta. Niiden tehtävä ei voi olla "lohduttaa" ratsastaa siitä, että hänelle on juuri annettu huonot pisteet, sillä tämä myös johtaa ristiriitaiseen viestiin. Tuomarikommenttien ja numeroiden on oltava samassa linjassa, jotta ratsastaja tietää mitä parantaa.