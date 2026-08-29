Vekardo karkasi omille prosenttilukemilleen, muttei kuitenkaan mahdottoman kauas muista.
Vekardo karkasi omille prosenttilukemilleen, muttei kuitenkaan mahdottoman kauas muista. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Vekardo karkasi kärkeen, mutta niukasti – tuomarit eivät päässeet yksimielisyyteen mestaruuksien avauspäivänä

Suomenratsujen koulumestaruuksien ensimmäinen osakilpailu meni Lassi Lehmuston ja Vekardon nimiin.
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