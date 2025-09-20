Vekardo pomppasi kärkeen koulumestaruuksien ensimmäisenä päivänä

Suomenratsujen koulumestaruuksien ensimmäisenä päivänä kahden kärki erottui selvästi, ja niistä erityisesti voittaja, joka sai ainoana yli 70 prosenttia.71,58 prosenttia sai Vekardolla (Herkko Hurmaus - Vestella, Vispok) Lassi Lehmuston kasvot hymyyn, samoin hänen valmentajansa Annu Viitasen. "Hyvin meni", Viitanen vastasi Lehmuston kysymykseen luokan jälkeen.Omistajasta Kirsi Kainulainen-Nikulasta puhumattakaan."Onhan nämä hienoja hetkiä ja nyt nautitaan näistä", omistaja säteili. Siihen, että Vekardo kulkee käytännössä voitosta voittoon, hän totesi lohduttavaan sävyyn: "Nyt on meidän aika, mutta ei se aika ikuisuuksiin kestä. Sitten on taas jonkun muun vuoro."Lehmusto oli tyytyväinen ratsastukseensa, ja siihen, että hän on kaiken järjen mukaan menossa jo toistamiseen kohti mestaruuskultamitalia, mutta kertoi Vekardon ihmetelleen Wesundan vaaleana hohtavaa kuitupohjaa. Ei moittineen, mutta ihmetelleen. "Täällä on ihan huippupohjat, mutta jotenkin aistin siinä ihmetystä!"Kausi on ollut pitkä ja Lehmusto paljastaa olevansa pikkuhiljaa valmis jo talvitauolle."Jouluun mennessä täytyy ratkaista se, saako Vekardon oppimaan laukanvaihdon vai ei. Jos ei, sitten ei haaveilla vaativasta B:stä", hän kertoo. "On mulla pieni toivo...". Kainulainen-Nikula sanoo rakastavansa taustajoukoissa olemista, hevostensa ruokkimista kotona ja sen sellaista, ei parrasvaloissa loistamista. Sitäkin hän sai nuorempana tarpeekseen, juostessaan kilpaa sprinttimatkoja. satasta ja kahtasataa. Urheilijan ura kesti siihen asti, että loukkaantumiset lopettivat sen reilut kymmenen vuotta."Olisin ollut lahjakas moneenkin lajiin, varmaan ratsastukseenkin, mutta olen tullut vaatimattomasta perheestä."Hevosia hän sai vasta aikuisena. "Niihin ei meidän perheellä ollut varaa. Muistan aina kun isä sanoi, että rupea tyttö juoksemaan kilpaa, ja vaikka avojaloin, jos niikseen tulee."Näistä vuosista on jo aikaa. "Nythän mulla on nivelreumakin. Mutta ihan huikeeta on nauttia urheilusta nyt tällä tavalla!"Kainulainen-Nikula kertoo, että vaikka Vekardo ei ole vielä iällään, uusia on jo kasvamassa. Erityisen lahjakkaana hän pitää Huiskiloa (Herkko Hurmaus - Suvi-Ella, Kesä-Toto), jonka emä on Vekardon sisko.Lehmusto on jo valjastettu Huiskilon eteenpäin viejäksi, ja on esittänyt tämän jo näyttelyssä."En mä Latea mihinkään päästä", Kainulainen-Nikula naurahtaa. Huiskilo ja vuotta vanhempi Hunajakrokantti (Herkko Hurmaus, Hunajakaneli, Lorentso) ovat laatuarvostelun finaalissa molemmat. . Irina Kokko meni johtoon luokan ensimmäisellä puolikkaalla, mutta totesi tyynen rauhallisesti, että "Late menee varmaan ihan kohta ohi". Niin myös tapahtui, kuten tiedetään. "Harmi, että takaosan käännöksissä jätin myös pisteitä ottamatta", Kokko totesi. Oriilla ratsastaminen on aina hieman riskipeliä. "Haaste on se keskittymiskyvyn aste. Jos hevonen pystyisi pitämään saman keskittymisen kotona, niin silloin olisin tyytyväinen tuloksiin, muuten yleensä koskaan en ole. Mutta toisaalta, onko kukaan?"Hiljalan Fantom (Ilo-Ilmari - Unikukka, H.R. Vihuri) on tehnyt tällä kaudella paljon vaativia luokkia, helppo A on jäänyt vähemmälle harjoittelulle."Sitä luulisi, että se olisi meille ihan hirveän helppoa mennä sitä helppoa A:ta, mutta eihän nämä niin mene. Meille olisi eduksi se, mitä vaikeampia liikkeitä pyydettäisiin", Kokko naurahtaa. "Mentäisiin esimerkiksi vaativaa B:tä."Fantomilla on ollut 14 tammaa, mitä Kokko pitää näinä päivänä "ihan hyvänä määränä". Pyhä Yrjö - vaativa A- sujuu jo sen verran hyvin, että ratsastajaa kiehtoisi startata ensi kaudella jo intermediairea. "Kakkosvaihdothan Fantti tekee jo aika varmasti, mutta pirueteissa on vielä työtä", hän kertoi. .Jenna Hiltusen Pörnä-Loisto (Lastun Leka - Assitar, Assin Komu) oli varma kolmas ja Siiri Kyrön Japella (Jalopeno - Mantra, Turo) neljäs, kummallakin 67 prosenttia ja rapiat.Viides oli uudempi tuttavuus, Emmi Väisäsen ratsastama Vilto Vekara, joka ylsi lähes 66 prosenttiin. Vilto Vekara (Vihi-Totti - E.H. Vilema, Etu-Tahti) loisti muutenkin, sillä sen lautasille oli taidokkasti klipattu tähtikuvio. Asialla on ollut omistaja Katriina Kaisko-Helander, ammatiltaan kampaaja."Piirrän tussilla ensin kuviot, klippaan isommalla klipperillä siitä ympäriltä, ja tähtien reunat ja sisäpuolet sitten pikkukoirien pikkuklipperillä, joita myydään parilla kympillä", hän vinkkasi. C-tuomari Paula Nysten vinkkasi kaikille, että käyntiin kannattaa panostaa, lauantain perusteelle eritoten lisättyyn käyntiin."Aika monella ei näkynyt mitään eroa keskikäynnissä. Kyllä siinä takakavion sentään ainakin etukavion merkkiin pitää ulottua, mielellään ylikin."Ensimmäisen päivän tulokset täällä