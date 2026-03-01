Vekardo villitsi Horse Show -yleisön ja tuomarit

Lassi Lehmusto, 55, ratsasti Winter Cup -finaalin voittoon Vekardolla (Herkko Hurmaus – Vispok), taas kerran. Voittotulos oli hieno 73 prosenttia.Ratsukolle on kerääntynyt sen verran on voittoja tällä kaudella, että ”ei ole maailmanloppu, jos joku kerta ei voita”, kuten ratsastaja tyynesti totesi. Ei kuulemma kuitenkaan ole vielä kyllästynyt voittamiseen.”Vekardo oli ravissa vähän musiikin edellä, täällä on niin superhyvä pohja että se vei, mutta sain sen korjattua. Laukkaohjelma sujui hyvin ja oli kyllä hienoa ratsastaa loppulinjaa kun yleisö taputti musiikin tahdissa.”Sympaattinen ratsukko onkin ollut suuri yleisön suosikki ja sen huomasi tänäänkin, suosionosoitukset ohjelman jälkeen olivat mahtavat.Lehmusto kertoo, että Vekardo on hyvin menoissaan oleva hevonen ja se on hyvä asia, ”koska sillä on sitä massaa, kun säkäkorkeuskin on 179 senttiä".On siis hyvä että ratsastajakin on pitkä, Lehmustolla on vartta 189 senttiä. ”Mutta olin pienellä lomalla ja Sirosen Anu ratsasti hevosta sillä aikaa, ja hyvin olivat pärjänneet vaikka Anu on niin pieni ja kevyt.”Lehmuston kauden suunnitelmissä on Pohjola-sarja ja toki suomenhevosten mestaruus.Mikä on hevostilanteesi noin muuten?”Mulla on osittain oma 11-vuotias Furstentanz Carrus (Furstenball – Wolkentanz), jonka kanssa ehkä vaativaa A-tasoa ja vähän haaveilen pikkukierroksestakin.”Entä mikä on kaikkien aikojen elämäsi hevonen?”Mulla on ollut elämän aikana monta hienoa hevosta, mutta kyllä Valle d'´Or (Voltaire – Aprel) on ehkä se ykkönen, olin nuori ja nälkäinen ja voitin sillä breedersitkin. Se sitten katkaisi jalkansa tarhassa että lupaava ura jäi lyhyeksi."Toiseksi sijoittui Jasmin Sikström – Clementine (Chico´s Boy – Rouletto) tuloksella 70,9 prosenttia ja kolmanneksi Aino Hallasaari – Fairytale Twilight (Fiora´s Hof Magic – Hunsingo´s Twister) tuloksella 69,6 prosenttia.Luokan tuomareina toimivat Paula Nysten, Osmo Metsälä, Irmeli Summanen, Hanne-Mari Kiuttu ja Mari Oila. Luokkatulokset täällä