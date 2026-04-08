Venla Kiviniemi kilpailuttaa jalostusori Freestyleä, mutta säästeliäästi

25-vuotias Venla Kiviniemi kävi pätevännäköisesti esittelemässä mustan oriin Freestylen (Fürstenball - Blue Hors Don Romantic) kouluareenataitoja oripäivillä. Kouluratsastus saa jatkoa nyt viikonloppuna kun ratsukko osallistuu Myrkyssä alueen hallimestaruuksiin. Senioreiden kisa käydään prix st georges -tasolla."Käytiin tässä juuri Ville Vaurion valmennuksessakin", Satu Kiviniemi kertoo. Hevonen ei ole viime vuosina paljoa kilpaillut, ei aiemmassakaan kotimaassaan Tanskassa, mutta kun oritta K-Top Stablelle viime vuonna haettiin, yksi kriteeri oli, että hevonen ei olisi kovin vanha."Vähän iäkkäämpiä tarjottiinkin, kunnes Katrinelundilla, jonka oriita me siis edustetaan, keksittiin, että juuri tämä heidän omansa itse asiassa sopisi parhaiten meille." Kilpailutus tehdään kuitenkin varsinaisen työn ohella, säästeliäästi, ja keskemmällä kesää lopetetaan todennäköisesti kokonaan. Ja jatketaan syksymmällä sitten uudestaan. Kisaura alkoi parilla vaativa B -tason luokalla viime syksynä. Etua taas tulee siitä, että hevonen asuu oriasemalla, joten yksi kuljettaminen välistä jää pois. Ja siitä, että vaikka ei olekaan paljoa viime aikoina kilpaillut, se osaa pikkukierroksen asiat."Totta, mutta ollaan nähty tässä jo kahdeksatta vuotta kaikenlaisia oreja, ja huomattu, että palaset on löydettävä kohdilleen, joskus se onnistuu ja joskus yhdistelmä ei toimi. Ja hevosten mukaan täytyy mennä", Satu Kiviniemi toteaa. Hän kertoo, että varauksia on tälle kesälle jo tullut sen verran paljon, että pääpaino ehdottomasti on niissä. Kilpailu- ja jalostuskäyttö yhtä aikaa tehtynä vie paljon energiaa. "Jalostusoriilla on vielä ne omat kuviot, koska se tekee sitä tehtäväänsä tietyllä lailla aina, haluaa aina katsoa, että missä ne muut oriit menee."Muut oriit asemalla ovat suomenratsu Tintin Muskotti (Jeppo - Vieno-Kaneli, Jessimo), joka oli jo viime vuonna ja jatkaa, oma Kaskisavu (Lakeus Kingi - Neppastiina, Knuutilan Veikko) ja raviuransa päättänyt Merran Roihu (Joihuri - Merran Viri, Saran Salama), jonka Venla Kiviniemi opettaa tämän kesän aikana ratsuksi.Kaksi ponia: Saksassa jalostukseen jo hyväksytty, väriltään tuplavoikko-perlino Golden Dimension (Geronimo Taonga - Dreikland AT) ja musta welsh D-sektion Goldriver Guinness. Esteoriina on viime oripäivillä ykkösellä hyväksytty Ronja Tynnyrisen omistama FWB-ori Courage to Change (Cornetino - Quite Easy) .